Identidad y vanguardia: 30 jóvenes diseñadores preparan desfile “09UY” en el Museo del Gaucho y la Moneda

Las instalaciones del Museo del Gaucho y de la Moneda se convertirán este jueves 23 de julio en la pasarela del desfile “09uy”, una presentación que expondrá los proyectos de egreso de un colectivo de 30 diseñadoras de moda locales.

El anuncio del evento tuvo lugar en el programa de streaming Premiere, producido desde los estudios de Mediarte, donde Belén Pintos y Valentina Cadimar —dos de las creadoras de esta generación— brindaron detalles sobre el concepto y la producción de la propuesta.

La muestra se articula en torno a la pregunta sobre la identidad uruguaya y la creatividad local. Bajo el concepto de “09”, en referencia al prefijo telefónico nacional para celulares como un llamado a ser escuchadas y visibles dentro de las industrias creativas, el colectivo desarrolló siete colecciones conceptuales que abordan distintas problemáticas sociales y culturales.

Entre las propuestas que subirán a pasarela se encuentra Rastro, una colección que explora el vínculo entre el campo y la ciudad mediante estampas inspiradas en tomas cenitales del territorio agrícola y una paleta de tonos cálidos y orgánicos. Por su parte, la línea Ataraxia indaga en la experiencia emocional de los jóvenes del interior que se trasladan a la capital para estudiar, utilizando texturas como el denim e intervenciones metálicas para representar ese proceso de adaptación.

El proyecto destaca además por su carácter autogestionado, ya que la totalidad de la producción, logística y búsqueda de auspicios fue realizada por las propias realizadoras. La jornada integrará además otras disciplinas como la música en vivo y la producción audiovisual.

La actividad presencial se realizará mediante invitación, pero el público general podrá seguir el desarrollo del desfile en vivo a partir de las 20:00 horas a través del canal oficial de YouTube del evento y en la cuenta de Instagram @09uy_