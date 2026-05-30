Traidores y Peyote Asesino comparten escenario por primera vez en festival Montevideo Live Rock: fecha y precios

Un nuevo festival se suma a la cartelera musical montevideana. Este jueves se lanzará la primera edición de Montevideo Live Rock, un encuentro repartido en dos jornadas que reunirá a cuatro nombres clave de distintas generaciones del rock uruguayo.

El festival se celebrará en Montevideo Music Box y cada fecha comenzará a las 20.00. Las entradas se venden en RedTickets, y los precios van de 1480 a 1980 pesos; el abono para ambas jornadas cuesta 2180 pesos.

La apertura estará a cargo de dos bandas históricas: Traidores y Peyote Asesino. Será la primera vez que ambos grupos compartan escenario en una misma noche, en un cruce que también funciona como recorrido por distintos momentos fundamentales del rock local.

Por un lado, Traidores y el sonido oscuro y postdictadura que quedó plasmado en un disco fundamental como Montevideo agoniza (1986). Por otro, Peyote Asesino y aquella explosiva mezcla de rock pesado, rap y cultura urbana que a mediados de los noventa fue escuela y dejó otro álbum de clave como Terraja (1998).

Las dos bandas atravesaron largos períodos de inactividad. Traidores concretó su vuelta más reciente en 2024, cuando se presentó en el festival Cosquín Rock Uruguay. Peyote Asesino, en cambio, retomó la actividad en 2016 y desde entonces editó el disco Serial (2021) y varios registros en vivo.

Traidores en el Cosquín Rock Uruguay 2024. Leonardo Maine/Archivo El Pais

La segunda jornada, prevista para el viernes, tendrá a Graffolitas y Mota como protagonistas. Graffolitas celebró su regreso a los escenarios en 2023, tras una década de silencio, y lo consolidó con el lanzamiento de Epístolas para un destinatario ausente (2025). Mota, en tanto, se formó en 2022 y tiene al ex Once Tiros Pablo Silveira como frontman. El grupo ya editó el álbum Mota (2023), el EP Equis (2024) y varias colaboraciones, entre ellas “Seguirte el vuelo”, grabada junto a Cuatro Pesos de Propina.