"Sábados en Ciudad Vieja": 13 actividades gratuitas para hacer en Montevideo con música, talleres y recorridas

Durante el tercer sábado de cada mes, Ciudad Vieja despliega un abanico de actividades gratuitas: muestras en museos, recorridos históricos, música, baile, pintura y otras actividades.

Se trata de Sábados en Ciudad Vieja, una iniciativa organizada por la Intendencia de Montevideo y el Municipio B con el fin de revitalizar una de las partes más relevantes de la capital. Entre sus objetivos está “la apropiación del espacio público; estimular la circulación de residentes y visitantes; y favorecer la actividad comercial y cultural en el barrio”.

La de mañana es la tercera entrega: las anteriores fueron el 18 de abril y el 16 de mayo.

“En las otras ediciones pasaron por la Ciudad Vieja alrededor de 40 mil personas, lo que significa que las personas recibieron con mucho beneplácito la propuesta y se acercaron”, le contó a El País Viviana Repetto, secretaria general de la Intendencia de Montevideo. La respuesta del público, dijo, superó las expectativas.

Repetto explicó que la Intendencia tiene un equipo integrado por la División de Turismo, de Desarrollo Económico y de Convivencia que se reúnen periódicamente con los comerciantes de la zona y con organizaciones barriales para articular estas iniciativas.

La jornada de mañana tendrá una propuesta temática alrededor de la conmemoración del natalicio de José Gervasio Artigas, que se celebra hoy. Después de todo, Ciudad Vieja fue el barrio en el que nació, se bautizó y donde hoy, a su entrada en la Plaza Independencia, se encuentra el mausoleo con sus restos.

En ese sentido, habrá un escenario en la casa natal de Artigas (Colón y Cerrito) donde se convoca a que el público cante de manera colectiva “A Don José” como cierre del día.

La casa estará abierta toda la jornada con un programa de charlas como “Huellas de Libertad”, a cargo del Alejandro Sánchez a las 11.30

Las actividades son variadas e incluyen gastronomía, arte y recreación. En el ámbito cultural, aquí van solo 10 opciones diferentes con entrada libre y gratuita.

Muestras en el Cabildo

El Museo Histórico Cabildo de Montevideo, ubicado en Juan Carlos Gómez 1362, abrirá sus puertas de 11.00 a 17.00 con distintas muestras en exposición. Estará Gabinete de curiosidades, compuesto por objetos coleccionables de siglos pasados; Montevideo, moda y vida urbana en el siglo XX, una bitácora compuesta por pinturas, fotografías y piezas gráficas; Memoria Gráfica, una exposición del Club de Grabado de Montevideo y también actividades para las infancias.

Flamenco y sevillana

A pasos del Mercado del Puerto, el espacio Alto Taller (Piedras 292) llevará a cabo una nueva edición de Tablao Flamenco a las 13.00. Este incluirá su clásica Sevillana Masiva, que invita a todo aquel que se anime a bailar y se así generar una fiesta abierta. También habrá degustación de vinos y sidra, sanguches, café y bebidas.

Roda de Samba

A una cuadra de allí, en Pérez Castellano 1545, Montevideo Indoor Coffee Shop tendrá una Roda de Samba a partir de las 14.00. Originaria de Brasil, las rodas de samba son un evento musical participativo en el que los músicos se sientan en círculo a tocar, mientras el público acompaña con palmas.

“Nada es lo que parece”

El Museo Histórico Nacional Casa Rivera (Rincón 437) hará una visita guiada por la muestra “Nada es lo que parece: intervenciones críticas en el relato de la Nación” a las 14.30. Se trata de un trabajo del Taller López de la Facultad de Artes que propone revisar cinco obras del museo desde una perspectiva decolonial. El énfasis estará puesto en “El Cabildo Abierto de 1808”, obra de Pedro Alfonso. La visita estará a cargo de Agustina Echegaray y Agustina Medina, que fueron parte en el proceso de investigación y creación de la exposición. La inscripción previa con cupo se encuentra en la página del museo.

Taller infantil de dibujo

La Embajada de México (25 de mayo 512) llevará a cabo un taller de dibujo para niños y adolescentes de seis a 14 años. Los dibujos serán enviados al XXX Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi México”, que tiene como fin fortalecer la identidad y creatividad. La instancia será en la sede de la embajada de 15.00 a 16.00.

Milongas Extremas. De izquierda a derecha: Francisco Stareczek, Santiago Martínez, Camilo "Piquela" Gramoso, Matías Rodríguez y Paio Piñeyro. Foto: Marcos Mezzottoni

Milongas Extremas

La banda se presentará en el escenario frente a la casa de Artigas a las 16.00. La agrupación viene de dos presentaciones en Sala del Museo dedicadas a Robe Iniesta, de Extremoduro, quien falleció el pasado 10 de diciembre. Milongas Extremas comenzó como un grupo que reversionaba canciones de la banda española en clave de milonga. En la actualidad, cuentan con temas propios además de las reversiones.

Recorrido por el Solís

En el marco de sus 170 años y bajo el rotulo de “Casa abierta”, el Teatro Solís propone un recorrido por distintos espacios del edificio de 14.30 a 17.00.

Taller y presentación de murgas

Organizado junto al espacio Puerto Cultural, las murgas “Amarga Rita” y “La alegría Bárbara” actuarán en la peatonal Yacaré esquina Rambla 25 de Agosto. A su vez, se dará un taller gratuito de murga. Ambas actividades se darán de 11.00 a 15.00.

Ciclo "Sábados en Ciudad Vieja", 16 de mayo de 2026

El Cuarteto del Amor

En el mismo lugar que la actividad anterior, el grupo hará una presentación musical a las 13.00. El conjunto callejero fue fundado por Andrés Lazaroff en 2011.

Concierto de violín y cello

En la Cripta Señor de la Paciencia (Cerrito 328), un lugar icónico de la Ciudad Vieja, habrá un concierto de violín y cello, de 15.00 a 17.00, a cargo de Ensamble Liria. Esta agrupación se ha destacado por sus presentaciones en lugares patrimoniales como el Templo Inglés.

Espectáculo de candombe

La mini comparsa Pequeño Río tocará en el Mercado del Puerto de 15.00 a 17.00. Pequeño Río es popular por sus intervenciones espontáneas en la zona de Ciudad Vieja, donde se la suele encontrar.

Ciclo "Sábados en Ciudad Vieja", 16 de mayo de 2026

Visita guiada a la Catedral Anglicana

Habrá dos turnos para recorrer el histórico edificio de la rambla: 14.30 y 16.30. Conocida también como el Templo Inglés, fue reconstruido ya que el original debio ser demolido para la construcción de la Rambla Sur en 1934. El edificio actual fue inaugurado en 1936.

Bailando voces nuestras

El Área de Folclore de la Escuela de Formación Artística del Sodre presentará su espectáculo en el Palacio Taranco a las 13.30.