Murió Agustina Chiarino, productora de más de 25 películas y una referente del audiovisual uruguayo

La productora Agustina Chiarino, uno de las grandes promotoras del audiovisual uruguayo, falleció este jueves a los 48 años. Era fundadora, junto a Hernán Olivera, de Bocacha Films, "una casa productora con el instinto y la curiosidad como motor impulsor y una selección de proyectos con el foco puesto en el cine de autor", tal como se definen en su página web.

En 2024 fue invitada a integrar la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Y fue miembro fundador de la Academia de Cine de Uruguay.

Chiarino —quien también fue socia productora de Control Z y de Mutante— produjo, entre otras, Bosco de Alicia Cano, Gigante, El 5 de talleres y Las Olas de Adrián Bíniez, Hiroshima y "3" de Pablo Stoll, Tanta Agua y Agarrame fuerte de Ana Guevara y Leticia Jorge, Alelí de Leticia Jorge y Mamá está acá de Adriana Loeff y Claudia Abend, que actualmente está en cartel en cines locales.

Produjo además Monos de Alejandro Landes, una de las producciones colombianas con mayor proyección internacionales, La amiga del parque de Ana Katz y la brasileña Loveling: amor de madre, ganadora del Festival de Gramado. Fue una de las productoras uruguayos con mayor proyección internacional con presencia en todos los grandes festivales internacionales y fue tutora y docente. Fue mentora, además, de generaciones de productores y cineastas uruguayos

Tuvo un papel relevante en la proyección de Uruguay como coproductor regional y global.

“Está bueno tener presente que si uno tiene un proyecto que no está en la tendencia actual, también está buenísimo, porque a veces hay necesidad de contar otras cosas cuando todo el universo se está concentrando en algunas.”, le dijo en 2024 a la publicación Latam Cinema.

Esa idea es central en lo variada e interesante de la obra de una productora que no le temió al riesgo y a la aventura que siempre es hacer películas

El sepelio será mañana, viernes 19, de 12.30 a 13.00 en Martinelli.