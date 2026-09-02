Masacre en la casa de un músico de Camilo Séptimo: lo mataron con su esposa embarazada y su hija de tres años

El músico mexicano Jonathan Meléndez, tecladista, compositor y productor de la banda Camilo Séptimo, fue asesinado junto con su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar en la residencia familiar, ubicada en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Por el crimen fueron detenidos dos hombres, uno de ellos socio comercial del artista, mientras las autoridades investigan el robo como principal hipótesis.

El hallazgo ocurrió en los primeros minutos de este miércoles, después de que vecinos de la torre residencial alertaran a la Policía por haber escuchado gritos y detonaciones de arma de fuego dentro del departamento. Al ingresar al inmueble, los agentes encontraron los cuerpos de las cuatro víctimas y también hallaron muerta a la mascota de la familia.

Meléndez, de 38 años y conocido artísticamente como Honas, estaba maniatado y presentaba un disparo en la cabeza, según informó la Secretaría de Seguridad. En las mismas condiciones fue encontrada su esposa, Ana Paola, de 35 años y con cuatro meses de embarazo, mientras que la niña de ambos también había recibido impactos de bala.

La cuarta víctima era una mujer de 21 años que trabajaba en la casa y fue hallada con un disparo en la espalda. En el domicilio también se encontraba un niño de seis años, cuya identidad no fue difundida. Los servicios de emergencia lo rescataron con vida y sin signos de violencia física.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los presuntos agresores habrían ingresado a la vivienda entre las 17.30 y las 19.40 del martes. Las primeras averiguaciones indican que uno de ellos habría utilizado el vínculo de confianza que mantenía con las víctimas para entrar con el consentimiento de la familia.

Tras un operativo coordinado entre la Fiscalía estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía de Ciudad de México, fueron detenidos Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”. El primero fue identificado por las autoridades como socio comercial del músico y presunto autor material del ataque.

Una fuente oficial citada por AFP señaló que una de las posibles causas del homicidio es el robo. Fuentes federales consultadas por EFE también indicaron que esa es la principal línea de investigación y que el acceso al departamento habría sido facilitado por la relación comercial entre Meléndez y uno de los sospechosos. Por el momento, las autoridades no informaron qué objetos habrían sido sustraídos ni divulgaron otros detalles sobre la secuencia del crimen.

Los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica. Mientras tanto, personal de la Fiscalía continuaba procesando la escena e integrando la carpeta de investigación por homicidio calificado.

Meléndez fue uno de los fundadores de Camilo Séptimo, grupo mexicano formado en 2013 y asociado al synth pop y al indie rock. Además de desempeñarse como tecladista, participaba como compositor y productor musical. La banda publicó cuatro álbumes de estudio y en 2022 recibió una nominación a los Premios MTV Miaw.

Camilo Séptimo desarrolló en poco más de una década una importante audiencia dentro y fuera de México. Al momento del crimen, su música promediaba alrededor de 1,4 millones de oyentes mensuales en Spotify. El grupo estaba a punto de dar inicio a la gira Mapas II, que lo llevaría a nueve ciudades mexicanas.

Con información de EFE y AFP