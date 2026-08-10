El asesinato del legendario rapero Tupac Shakur llega a juicio tres décadas después: lo que se sabe del caso

El juicio contra el exlíder de una pandilla acusado de orquestar el asesinato de Tupac Shakur comenzó este lunes en Las Vegas, treinta años después de la muerte del célebre rapero californiano. Las audiencias se iniciaron con la selección de los jurados, un proceso que llevaría varios días. Se extenderán probablemente por un mes.

Es poco probable que los alegatos permitan despejar por completo quién efectuó los disparos que acabaron con la vida de la estrella del rap la noche del 7 de septiembre de 1996, cuando se encontraba en Las Vegas para presenciar una pelea de Mike Tyson.

La acusación, sin embargo, buscará probar que Duane “Keffe D” Davis, entonces integrante de la banda South Side Compton Crips, fue quien ordenó el ataque y facilitó el arma utilizada.

A sus 63 años, Davis enfrenta la posibilidad de una condena a cadena perpetua sin libertad condicional.

El asesinato de "2Pac"

Tres décadas después, el crimen sigue ocupando un lugar destacado entre los asesinatos más célebres sin resolver en Estados Unidos.

Shakur tenía 25 años cuando fue asesinado y ya era una de las figuras centrales de la disputa que enfrentaba a las escenas de rap de la costa este y la costa oeste del país.

Duane Davis, acusado del asesinato de Tupac. ETHAN MILLER/Getty Images via AFP

Había alcanzado la fama con canciones como “California Love” y “All Eyez on Me”. Hijo de una integrante de los Panteras Negras, construyó además una imagen de rebelde californiano que se consolidó tras su llegada a Death Row Records, el sello de Los Ángeles dirigido por Marion “Suge” Knight.

El juicio volverá sobre aquella rivalidad y sobre las tensiones entre Death Row y Bad Boy Records, la discográfica fundada en la costa este por Sean “P. Diddy” Combs. En sus filas estaba Christopher “The Notorious B.I.G.” Wallace, quien también murió asesinado, apenas seis meses después de Shakur.

La Fiscalía sostiene que Death Row Records contaba con la protección de Mob Piru, una pandilla de Los Ángeles vinculada a Knight. Del otro lado, Bad Boy Records habría recurrido a los South Side Compton Crips, organización liderada por Duane Davis.

La noche del asesinato, después de la pelea de Mike Tyson en el MGM Grand, Tupac y Knight protagonizaron un enfrentamiento con Orlando “Baby Lane” Anderson, sobrino de Davis. Según la acusación, ambos lo golpearon después de que Anderson arrancara un medallón del cuello de un integrante de Death Row.

Para los fiscales, ese episodio desencadenó la represalia que terminaría con el asesinato de Shakur.

La estrella del fallecido rapero estadounidense Tupac Shakur en el Paseo de la Fama de Hollywood. Foto: AFP

Memorias que comprometen a Duane Davis

Durante años, la falta de elementos suficientes hizo que el caso quedara prácticamente congelado. La investigación tomó un nuevo impulso en 2019, cuando Davis publicó unas memorias en las que relató detalles sobre aquella noche.

En ellas cuenta que iba en el asiento delantero del Cadillac blanco desde el que se dispararon las balas que mataron a Tupac.

También explica que pasó una pistola hacia el asiento de atrás, sin decir nunca quién disparó. Todos los ocupantes del vehículo murieron desde entonces.

Las revelaciones, consideradas por los investigadores compatibles con declaraciones que Davis ya había realizado ante medios de comunicación, terminaron convirtiéndose en evidencia en su contra. En setiembre de 2023 fue detenido y acusado formalmente.

Davis, sin embargo, sostiene ahora que aquellas declaraciones no prueban su responsabilidad y se declaró inocente. En marzo de 2025, durante una entrevista con ABC News desde la cárcel, insistió en que nunca asesinó a nadie y afirmó que la Fiscalía no tiene pruebas que lo vinculen con Las Vegas aquella noche.

"Soy inocente. Nunca he matado a nadie. No tienen ninguna prueba contra mí. Ni siquiera pueden situarme en Las Vegas", dijo.

Foto: AFP

Ahora afirma que se encontraba en Los Ángeles la noche del crimen y que nunca ha leído sus propias memorias, según él noveladas por su coautor por motivos comerciales. "Él hizo su pequeña investigación y escribió el libro por su cuenta", dijo.

Antes del juicio, sus abogados intentaron impedir en vano que el libro, así como un interrogatorio policial de 2008 en calidad de testigo, pudieran ser utilizados como pruebas.

El juicio comenzará con la selección del jurado, que se prevé que dure una semana. Sea cual sea el veredicto, es poco probable que satisfaga a los cercanos de 2Pac.

En mayo, su hermanastro presentó una demanda civil en la que considera que "todavía hay individuos implicados en el asesinato" que "no han sido responsabilizados por sus crímenes".

La demanda menciona la reciente miniserie documental "Sean Combs: La hora de rendir cuentas", en la que Davis asegura, en un interrogatorio policial, que "P. Diddy", hoy detenido por delitos ligados a la prostitución, le habría ofrecido un millón de dólares para asesinar a Tupac.

Con información de AFP