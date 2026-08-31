Lionel Richie fue hospitalizado de emergencia luego de un concierto: qué se sabe de la salud del cantante

El músico Lionel Richie fue hospitalizado en la ciudad de San Luis, Estados Unidos, después de un concierto que realizó el sábado por la noche. El cantante, de 77 años y creador de hits como "Hello" y "Say you, say me" se encontraba en medio de su presentación, pero hacia el final del show tuvo dificultades y necesitó sentarse durante la última canción.

Según informó el portal TMZ, Richie ingresó por sus propios medios a un hospital local después de la presentación para realizarse una serie de estudios. Fuentes citadas por el medio señalaron que los médicos estaban evaluando un posible cuadro de deshidratación leve y que el artista esperaba recibir el alta el martes 1° de setiembre.

Durante el concierto, realizado el sábado 29 de agosto, Richie pareció tener dificultades hacia el final del show. Para interpretar “All Night Long”, su equipo llevó una silla al escenario y el cantante terminó la presentación sentado. Testigos dijeron a TMZ que el artista estaba teniendo problemas para continuar de pie.

Lionel Richie. Foto: Archivo.

El episodio ocurre después de otro problema de salud que Richie atravesó durante la misma gira. En junio, mientras actuaba en Minnesota, el cantante tuvo que interrumpir su presentación después de sentirse mareado. En aquella oportunidad, le dijo al público que se sentía “dizzy” y “strange” —mareado y extraño—, se sentó varias veces durante el concierto y finalmente abandonó el escenario. Paramédicos lo atendieron detrás de escena y posteriormente fue trasladado a un hospital como medida de precaución.

Después de aquel episodio, el representante de Richie explicó que el cantante estaba lidiando con un cuadro de deshidratación. Richie retomó sus presentaciones poco después y continuó con la gira junto a la banda Earth, Wind & Fire. En una de sus siguientes apariciones, incluso hizo referencia a los problemas que había experimentado durante el tour.

La nueva hospitalización se produce, por lo tanto, en medio de una seguidilla de episodios relacionados con su estado físico durante la extensa serie de conciertos. Por ahora, los reportes disponibles no señalan una enfermedad específica ni un diagnóstico grave: la información publicada indica que Richie permanece bajo observación y que los médicos realizan estudios para determinar el origen de su malestar. La agenda del cantante continúa el 26 de setiembre, por lo que tendrá varias semanas para recuperarse antes de volver a los escenarios.

Richie, una de las figuras más reconocidas de la música pop y soul, continúa así con su actividad a los 77 años, aunque los últimos episodios ocurridos durante su gira volvieron a poner el foco en las exigencias físicas de sus shows en vivo.

