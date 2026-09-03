La familia de Ruben Rada lo despidió y anunció qué hará con la música inédita que dejó antes de morir

La familia de Ruben Rada publicó un mensaje para despedir al músico, fallecido el pasado 26 de agosto a los 83 años, y agradecer las numerosas muestras de cariño que recibió durante los días posteriores a su muerte. Además, adelantó que será la encargada de preservar su legado y publicar, de forma gradual, la música inédita que dejó grabada.

"Gracias Negrito, gracias papá, gracias abuelo. Solo gracias por todo lo que fuiste y sos para nosotros: el mejor", empieza el texto, publicado este jueves en las redes sociales del artista junto a una fotografía familiar en la que Rada aparece rodeado por algunos de sus seres queridos.

El mensaje llega luego de las despedidas personales que realizaron sus hijos en los últimos días y vuelve sobre la dimensión que alcanzó el adiós al músico. Desde que se conoció su muerte, cientos de personas participaron de distintos homenajes espontáneos, mientras que miles pasaron por el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, donde el jueves 27 de agosto se realizó el velorio abierto al público.

La despedida continuó al día siguiente, cuando el cortejo partió desde Palermo hacia el Cementerio del Norte. A lo largo del recorrido hubo tambores, canciones, banderas y aplausos, mientras numerosas personas esperaron en distintos puntos de Montevideo para acompañar el último viaje del músico.

“No nos alcanzan las palabras para agradecer a todo el pueblo uruguayo por las demostraciones de amor, por las ofrendas, por los tambores, por las canciones, por las risas, los llantos, los saludos”, expresó la familia. También agradeció “las muestras de amor que vinieron de Argentina y de todas partes del mundo” y al Palacio Legislativo por haber cedido el espacio para la despedida.

“Te merecías esto y más. Sabemos que sos y seguirás siendo eterno para nosotros y toda tu gente”, continúa el mensaje.

Hacia el final, la familia se refirió al futuro de la obra de Rada y confirmó que asumirá la tarea de preservar y difundir el material que el músico dejó preparado antes de su muerte. "Desde acá nos toca cuidar tu legado e ir compartiendo de a poco toda la música que nos dejaste y le dejaste a tu gente”, anunció.

La referencia adquiere especial relevancia luego de que Julieta Rada revelara este miércoles que su padre dejó más de 10 discos todavía sin publicar. La cantante aseguró que la obra de Rada continuará apareciendo con el paso del tiempo y lo resumió con una frase: “Hay Rada para rato”.

Era, además, algo que el propio músico había imaginado. "Yo voy a ser como los pintores... Yo quiero dejar un montón de música y que esté siempre ahí, en la vuelta, para que la escuche el que quiera. Inclusive tengo discos que no voy a llegar a tiempo a sacarlos", le reveló a El País en 2022.

