La Delio Valdez anuncia su regreso a Uruguay: fecha, lugar, precios y cómo comprar las entradas del show

La banda argentina Delio Valdez volverá a Montevideo este sábado 24 de octubre para presentarse en el Teatro de Verano. La fecha forma parte de la gira de teatros que incluirá provincias argentinas como Mendoza y San Juan. Una de las presentaciones más importantes será el 22 de agosto en el Gran Rex.

La banda visitó Uruguay cuatro veces en 2025 y en febrero de este año fueron parte de la grilla de Medio y Medio.

Las entradas están disponibles en Tickantel desde 1170 a 1700 pesos.

El año pasado lanzaron El Desvelo, un álbum que incluye una colaboración con Los Palmeras y que, según Pedro Rodríguez, fue un reencuentro luego de la pandemia. “Es volver a esas cosas que nos desvelaban antes de ese virus de mierda: la noche, las amistades, el amor, el desamor y, sobre todo, la fiesta”.

La banda se ha acostumbrado a llenar la Sala del Museo. Ha hecho recitales en distintas locaciones del país, incluyendo el festival Minas y Abril.

La Delio Valdez retomó la tradición de orquesta latinoamericana. Son 15 músicos y músicas en escena con una impronta hacia el baile y potencia similar a la de las orquestas caribeñas.

La Delio Valdez. Foto: Difusión.

“Elegimos un género que para el momento no estaba muy bien visto”, comentó Rodríguez en una entrevista con El País en 2023. “No había una orquesta de ese tipo, ni tan grande, ni con tanta cantidad de vientos, pero dijimos, ‘bueno, ¿somos nueve?’, ¡vamos los nueve!, después fuimos diez y cada vez éramos más”.

En 2019 crearon la cooperativa “La Delio”, que impulsó a una mayor profesionalización del grupo y que obliga a que las decisiones, sea el setlist de un recital o los vestuarios, se tomen en conjunto.

El vínculo de la banda con Uruguay no limita a las numerosas visitas que han hecho en estos años. En 2023 lanzaron “Cumbia de los dos”, una canción con Natalia Oreiro. La uruguaya se subió al escenario como invitada de su show en el Luna Park ese mismo año.