La cantante argentina Hilda Lizarazu vuelve a presentarse en Montevideo: fecha, lugar y precios de las entradas

La compositora y cantautora argentina Hilda Lizarazu volverá a presentarse en Uruguay este 19 de setiembre en la Sala Zitarrosa.

Esta presentación será para repasar su repertorio solista. Las entradas están disponibles en Tickantel desde 1.800 a 2.500 pesos.

El show se enmarca dentro de la sexta edición del ciclo Marea de la Sala Zitarrosa. Este está concentrado en mujeres y disidencias de la música y el audiovisual. En ediciones anteriores ha contado con la presencia de artistas como Ángela Torres y Florencia Núñez.

Las últimas visitas de Lizarazu al país fueron en el marco de Hilda canta Charly, su show en el que reinterpretaba canciones del músico. Este proyecto nació en 2023, luego de la inauguración de la Charly García Corner en Nueva York.

En 2024, se presentó en el Teatro Solís con un show que agotó entradas y contó con la presencia de Yamandú Orsi. En 2025, lo interpretó en el festival Medio y Medio. Este espectáculo fue dirigido por Lito Vitale, su pareja.

Lizarazu fue corista de la banda de Garcia entre 1989 y 1993. En diálogo con El País en 2024, recordó esa época. “Tengo un enorme agradecimiento con él, y no sé si su decisión de elegirme fue consciente o inconsciente; no importan los motivos”, dijo.

Este proyecto se convirtió en dos discos: Hilda canta Charly, de 2024, e Hilda Canta Charly 2, de 2025, con versiones en vivo.

La compositora también formó parte de proyectos importantes del rock argentino, como Los Twist y Man Ray. Además, desde 2004 cuenta con una carrera solista.

Este año, lanzó dos adelantos de su próximo disco: “Nieve” y “Los ejecutivos”. Este último fue publicado el jueves.

En 2012, dialogó con El País de cara a una presentación en Medio y Medio y declaró estar contenta de poder vivir de la música y estar presentando su proyecto solista.