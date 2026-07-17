Julieta Díaz y Diego Presa se presentan en formato quinteto en Uruguay: fecha, lugar y precio de entradas

El dúo musical compuesto por Julieta Díaz y Diego Presa se presentará en formato quinteto mañana a las 21.00 en Sala Rondeau.

El proyecto surgió en 2020 y a distancia, entre Argentina y Uruguay, intercambiando poemas y melodías. Al año siguiente editaron El revés de la sombra, un EP que ganó el Premio Graffiti por Mejor Compositor. En 2023, publicaron Río, su primer álbum, que incluye una versión de “Volver a Volver”, del músico argentino Gabo Ferro y de “La canción quiere”, de Alfredo Zitarrosa.

Las entradas para el show del sábado están disponibles en Redtickets a 820 pesos. Hay 2x1 con Club El País.

Díaz también cuenta con una larga trayectoria como actriz, siendo parte de proyectos como Corazón de León y Argentina, tierra de amor y venganza.

Presa es conocido por su trabajo en Buceo Invisible, el colectivo artístico uruguayo nacido en 1997, y El Astillero, integrado junto a Garo Arakelian y Gonzalo Deniz, así como por su carrera solista. Además, ha trabajado como productor.

Han recorrido el circuito cultural bonaerense y en agosto se presentarán en la sala Torquato Tasso. En Uruguay se han presentado en escenarios como el Teatro Solís y el Auditorio del Sodre. En esta ocasión, estarán acompañados por Ariel Iglesias batería, percusión y coros, Checho Anselmi en el bajo y Santiago Peralta en guitarra.

En diálogo con El País en 2023, Díaz explicó las diferencias en su rol como actriz y como cantante. “Cantar es más íntimo, me siento más expuesta, a veces me da adrenalina”, explicó.

Por su parte, Presa elogió a su compañera. “Más allá de su popularidad, tiene un acercamiento muy fresco y llano con el hecho artístico y la posibilidad de crear. Y este camino nuevo que está recorriendo, lo vive con un gran entusiasmo que conlleva hasta cierta inocencia, y eso me parece fascinante”, sostuvo.