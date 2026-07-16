Qué ver en el cine hoy: debuta la comedia de Olivia Wilde y opciones internacionales y premiadas en Cinemateca

Más allá del furor por la mitología griega en el cine con La Odisea, el nuevo proyecto coloso de Christopher Nolan, esta semana la oferta de estrenos es variada e incluye cine internacional que va más allá de lo masivo y comercial.

Otro estreno muy esperado es La invitación, una comedia dramática dirigida por Olivia Wilde. La trama sigue la cena de dos parejas vecinas en la que la tensión solo va en aumento y los giros inesperados no tardan en llegar.

Con un elenco conformado por la misma Wilde, Penélope Cruz, Edward Norton y Seth Rogen, la película se estrenará hoy en salas del país.

Wilde, que debutó como directora de largometrajes con Booksmart en 2019, alcanzó gran notoriedad y elogios de la crítica con No te preocupes cariño en 2022, un suspense psicológico protagonizado por Harry Styles y con actuaciones de Chris Pine y Florence Pugh.

Hoy se estrena en Cinemateca Ajuste de pérdidas, un documental mexicano dirigido por Miguel Calderón que pone en el centro a Pedro, perito de seguros que recorre México documentando las tragedias que encuentra. La crudeza del sistema de seguros queda expuesta y deja al protagonista en una encrucijada y en una consecuente crisis identitaria. Esta película es la incursión de Calderón en el género y ganó la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga al Mejor Documental.

Ayer, en el mismo complejo, también se estrenó Una segunda vida, de Laurent Slama. Elisabeth Vogler, una mujer franco-estadounidense con discapacidad auditiva conoce a un hombre estadounidense con el que recorre París durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de 2024. En el camino, se gesta un vínculo de amor platónico. La capital parisina tiene un rol central en otros trabajos de Slama, como en París es nuestra y en Los locos años veinte.