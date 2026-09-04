Juan José de Mello presenta “Musiqueros” en Sala Zitarrosa y homenajea a grandes figuras de la música uruguaya

Juan José de Mello presentará este domingo a las 20.00, Musiqueros, un espectáculo que celebra la obra de figuras de la música popular uruguaya. La cita será en la Sala Zitarrosa y las entradas se venden en Tickantel por 900 pesos.

Musiqueros reúne canciones y materiales registrados en encuentros que De Mello mantuvo con Alfredo Zitarrosa, Marcos Velázquez, Aníbal Sampayo, Alfredo Percovich y Willy De León. El concierto recuperará sus composiciones y voces para recorrer un cancionero marcado por las raíces tradicionales y el diálogo con músicas de otras partes del mundo.

El repertorio alternará canciones de Zitarrosa, Velázquez y Sampayo con obras de letra y música de De Mello. También incluirá composiciones que el artista escribió con Irio Suárez, Sandra Blanco y Washington Benavides. Los registros de aquellas voces acompañarán el recorrido y funcionarán como hilo conductor del espectáculo.

Nacido en Artigas, De Mello empezó su carrera en la década de 1960 y grabó por primera vez en Montevideo en 1970 como integrante de Los Chihuancos. En 1977 publicó su debut solista, que incluyó “Del regreso”, la canción que lo dio a conocer.

Con más de cinco décadas de trayectoria, el músico fue una figura del canto popular uruguayo, una corriente de resistencia que jugó un papel clave en la dictadura. Su obra incluye canciones como “Rueda de amigos” y “Canto y suscribo”, además de trabajos con poetas y compositores como Washington Benavides, Víctor Lima y Ruben Lena.

De Mello vivió varios años en Estados Unidos, donde difundió la música latinoamericana en distintas radios y escenarios, y realizó giras por América y Europa. Esa doble labor como intérprete y gestor cultural atraviesa el espíritu de Musiqueros.