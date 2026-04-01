Escándalo legal para Taylor Swift: la demanda que pone en jaque el éxito de su disco "The Life of a Showgirl"

La estrella estadounidense Taylor Swift se enfrenta a una demanda por presunta infracción de marca registrada en el título de su álbum más reciente, The Life of a Showgirl.

La demanda, presentada el pasado lunes ante un tribunal de California por la artista Maren Wade, sostiene que Swift utilizó el título del álbum de manera deliberada, a pesar de la existencia previa de una propiedad intelectual similar desarrollada por ella, según recogió este martes CBS News.

Wade argumenta que el nombre del álbum de la cantante socava su marca personal Confessions of a Showgirl (Confesiones de una corista), una columna que escribía para Las Vegas Weekly desde 2014 y que posteriormente se adaptó a un espectáculo en vivo y a un libro con el mismo nombre.

Las similitudes entre Confessions of a Showgirl y The Life of a Showgirl son "inmediatas", pues "comparten la misma estructura, la misma frase principal y la misma impresión comercial general", de acuerdo con la demanda a la que tuvo acceso CBS News.

"Sentimos un gran respeto por el talento y el éxito de Swift, pero la ley de marcas existe para garantizar que los creadores de todos los niveles puedan proteger lo que han creado. De eso se trata este caso", declaró al medio estadounidense la abogada de Wade, Jaymie Parkkinen, en un comunicado.

Además de la infracción de marca registrada, la demanda también acusa a Swift y a UMG Recordings, filial de Universal Music, de competencia desleal y falsa denominación, una ley muy específica que prohíbe que los bienes o servicios comercializados presenten información falsa sobre su origen a los consumidores.

En mayo de 2025, Swift anunció que recuperó la propiedad de sus primeros seis álbumes. Foto: Archivo. Foto: Captura de X @taylorswift13.

The Life of a Showgirl fue el álbum más vendido de 2025 en Estados Unidos, sumando las copias físicas, las digitales y el número de escuchas, con 5,6 millones de unidades, según los datos de la empresa de datos Luminate, citados por Billboard.

Quién es Maren Wade?

Maren Wade es una cantante, bailarina, conductora de televisión y escritora de Las Vegas. Fue parte de America's Got Talent y America's Favorite Dumb Blonde. A través de las columnas que escribía para un diario, tituladas Confessions of a Showgirl, donde contaba anécdotas sin filtros de cómo es ser una cantante y bailarina en Las Vegas, como quedarse atorada dentro de una torta de cumpleaños o trabajar con leyendas de la música como Mariah Carey, desarrolló el espectáculo con el mismo título que tiene funciones en la Ciudad del Pecado.

Agencia EFE