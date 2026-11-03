El fenómeno de Ika & Reggae Versions: millones de reproducciones y un show especial en Montevideo

Federica “Ika” Giovio y Steven Lema encontraron una fórmula musical que suma millones de reproducciones en plataformas digitales. Bajo el nombre Ika & Reggae Versions, el proyecto acomula miles de seguidores en varios países y dos discos de canciones propias. Ahora el grupo prepara un show especial para el 5 de noviembre en Sala Rondeau, en lo que será su primera gran presentación en Montevideo.

Lo que comenzó como un encuentro entre dos músicos con trayectorias diferentes terminó convirtiéndose en un fenómeno de alcance internacional. Ika & Reggae Versions lleva cinco años reinterpretando canciones de distintos géneros en clave reggae.

La propuesta resultó especialmente exitosa en plataformas digitales, donde algunas de sus sesiones en vivo acumulan millones de visualizaciones. El fenómeno trascendió fronteras y hoy el grupo cuenta con seguidores en Francia, España, México y Argentina, además de Uruguay.

En diálogo con Sábado Show, los músicos repasaron los orígenes del proyecto y adelantaron detalles de su presentación del próximo 5 de noviembre en Sala Rondeau, Montevideo.

“Preparamos un repertorio para el show del 5 de noviembre que sea representativo de este recorrido que lleva 5 años de banda, con los temas que más identifican a la banda”, asegura Lema.

La historia comenzó en 2020, cuando Federica, que había iniciado su carrera musical a los 16 años en una banda de pop y posteriormente editó dos discos solistas, decidió explorar el reggae.

Steven Lema ya contaba con una extensa trayectoria dentro del género. Había sido uno de los fundadores de Kimia na Mokili, en el año 2000, y acumulaba experiencia como guitarrista, compositor y productor.

Fue Federica quien tomó la iniciativa de acercarse al músico, mientras Steven tenía desde hacía tiempo una idea que todavía no había concretado: llevar canciones de distintos estilos al lenguaje del reggae.

Federica "Ika" Giovio.

Así nació Reggae Versions. La química musical fue inmediata y en el verano de 2021 comenzaron a ensayar y presentarse con una banda estable.

El salto internacional. El gran crecimiento llegó en 2023, cuando publicaron Sungrila Music Live Session. En pocos días, el video superó las 100.000 visualizaciones y también impulsó una sesión anterior, SantaMonica Live Session, publicada en 2022.

Con el tiempo, esta última superó los 10 millones de reproducciones, mientras que Sungrila alcanzó los dos millones. Otra producción, Verne Live Session, también se acercó a esa cifra.

Federica destacó el cariño que reciben desde países como Francia, España y México, y expresó su deseo de poder llevar el espectáculo a esos destinos.

“Es hermoso recibir todo ese cariño desde muchas partes, lo que permite la interacción con la tecnología de hoy en día”, asegura y añade que en breve volverán con presentaciones en Argentina.

Aunque las versiones reggae de temas de Bruno Mars, Amy Winehouse, Oasis o Rolling Stone fueron fundamentales para alcanzar popularidad, Federica Giovio y Steven Lema siempre tuvieron la intención de desarrollar composiciones originales.

En diciembre de 2023 publicaron Vida, el primer álbum de canciones propias, bajo el nombre artístico de IkA, un apodo que acompaña a Federica desde su infancia.

En noviembre de 2025 llegó A New Sunrise, segundo disco original y el primero editado como Ika & Reggae Versions. Actualmente, ambos repertorios conviven dentro del mismo proyecto, que también incorpora influencias del soul, pop, jazz y dancehall.

La presentación del 5 de noviembre en Sala Rondeau tendrá un significado especial para los músicos. Según explicó Steven, la intención es recorrer los cinco años de trayectoria y seleccionar aquellas canciones que mejor representan la identidad del grupo.

El espectáculo, que vienen preparando desde hace varios meses, combinará las versiones que los hicieron conocidos internacionalmente con temas de sus dos discos originales.

Será una oportunidad para reencontrarse con el público uruguayo y celebrar el camino de una banda que, desde Montevideo, logró que su música llegara a millones de oyentes en distintas partes del mundo.

