El Centro Cultural de Música cierra su temporada 2026 con un cuarteto y una pianista que son figuras mundiales

Este miércoles, se cierra otra formidable temporada del Centro Cultural de Música con un concierto que es una yapa de lujo de uno año cargado de grandes momentos.

El concierto, a las 20.00 en el teatro Solís estará a cargo de los neoyorquinos Ulysses Quartet y la consagrada pianista Anne-Marie McDermott.

Ofrecerán un programa variado que va de “la mirada contemporánea y el lenguaje posmoderno de Christina Bouey, compositora y primera violinista del cuarteto, hasta la majestuosidad del cuarteto de cuerdas de Mendelssohn y la fuerza innovadora del quinteto de Schumann”, le contó a El País, Lucrecia Basaldúa, docente y colaboradora del CCM.

“La frescura y la inquietud artística de un cuarteto joven dialogan con la experiencia y la personalidad de una pianista de reconocida trayectoria internacional”, dijo Basaldúa. “Será una celebración de la música de cámara, de su tradición y de su permanente capacidad de renovarse”.

El concierto del Ulysses Quartet se incorporó a último momento en la temporada debido a que a comienzos de año debió cancerlarse el concierto del cornista Radek Baborak.

Este fue otro gran año para el CCM con una grilla que incluyó a Sir András Schiff, Jakub Józef Orliński junto a Il Pomo d’Oro, la Camerata Salzburg con María Dueñas y el Monteverdi Choir.

“La temporada 2026 alcanzó un nivel artístico extraordinario y una vez más consolidó a Montevideo dentro del circuito internacional de la música académica”, contó Nicolás Etcheverry, presidente del CCM. “Con una curaduría impecable, el ciclo 2026 ofreció una serie de conciertos memorables protagonizados por algunas de las figuras y agrupaciones más prestigiosas de la escena mundial”.

El año que viene el Centro Cultural de Música estará celebrando su 85 aniversario. La temporada tendrá “ocho nuevos conciertos de altísima calidad”, adelantó Etcheverry. Es lo que su institución acostumbra y este año lo volvió a confirmar.

