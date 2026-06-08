Diego Torres volverá a presentarse en Montevideo: fecha, lugar, precios y dónde comprar las entradas del show

Diego Torres, el cantante de clásicos como “Tratar de estar mejor” y “Color Esperanza”, anunció que volverá a Montevideo con motivo de la gira presentación de Mi norte & mi sur, su último trabajo de estudio. El argentino estuvo en el Enjoy Punta del Este en febrero en el marco de este mismo tour.

El show será el jueves 3 de diciembre en el Antel Arena a las 21.00. Las entradas están disponibles en Tickantel. La preventa exclusiva con BBVA empieza hoy a las 12.00 y la venta general se abrirá mañana a las 12.00. Los precios van desde 1900 a 6000 pesos.

La primera vez que cantó en el Antel Arena fue en 2024 con Mejor que ayer. En 2023, dio un espectáculo en el Auditorio del Sodre con Atlántico a pie, su álbum lanzado en 2021.

Mi norte & mi sur incluye colaboraciones con Miranda!, Manuel Carrasco, la banda catalana Estopa y el mexicano Eden Muñoz. Según el argentino, las canciones de su nuevo trabajo tratan de distintos tipos de amor que comparten el hecho de resistir al tiempo. El disco estuvo nominado a los Premios Gardel 2026 en la categoría “Mejor álbum artista pop”.

“Volver a Uruguay es un lindo desafío”, dijo el artista en una entrevista con El País de 2024. También afirmó que su misión al cantar es “dejar una huella”, hacer pensar a quien lo escuche y darle un mensaje. “Si eso te hace ser un poquito mejor ser humano, entonces mi misión está cumplida”.

Torres cerró el 2025 con tres funciones agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires en formato sinfónico luego de haber recorrido provincias como Tucumán, Salta y Córdoba y cruzar fronteras para presentarse en Santiago de Chile. En abril de este año giró por España, con fechas en Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia y en mayo hizo tres recitales en México.

El repertorio en vivo de Mi norte & mi sur incluye canciones en versión acústica e interpretaciones de temas de otros artistas. Tampoco faltan sus clásicos y el cantante le da espacio a sus coristas para que se luzcan durante momentos diferentes del espectáculo.