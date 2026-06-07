Una estrella española viene a convertir el Solís en un tablao flamenco en una cumbre del género

La bailaora española Gloria del Rosario llegará a Montevideo como una de las figuras centrales de la III Cumbre Flamenca del Uruguay, un encuentro que reúne a artistas internacionales y locales para celebrar una de las expresiones más intensas y reconocibles de la cultura española.

La artista se presentará este lunes 8 a las 20.00 en la sala principal del Teatro Solís, y en escena estará acompañada por los músicos de la Cumbre, en un espectáculo que propone un recorrido por la emoción, el compás y la fuerza expresiva de este arte.

Formada en flamenco, danza española, danza contemporánea y clásica, Gloria del Rosario ha desarrollado una identidad artística propia que combina el respeto por la tradición con una búsqueda constante de nuevas formas expresivas. Su trabajo es reconocido por la intensidad interpretativa y por una visión contemporánea que dialoga con las raíces del género.

La bailaora ha integrado algunas de las compañías más importantes de España, entre ellas el Ballet Flamenco de Andalucía y la compañía de Patricia Guerrero. Además, es creadora de la obra De tu mano, estrenada este año en el prestigioso Festival de Jerez, uno de los principales escenarios internacionales dedicados al flamenco.

Su presencia, se avisa, es habitual en tablaos emblemáticos de ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, donde ha actuado en espacios de referencia como Los Gallos, Casa de la Memoria, Las Carboneras, Villarosa y El Cordobés.

Las entradas para la presentación de Gloria del Rosario están en Tickantel de 600 a 1.200 pesos.

El 15 de setiembre, la III Cumbre Flamenca recibirá a otro de los grandes nombre del género: la peruana Luciana Carlin en un tablao flamenco en la sala Zavala Muniz.

