De la vuelta de Oasis al honor para Celia Cruz: quiénes logran entrar este año al Rock & Roll Hall of Fame

Cuando Oasis inició su gira de reunión el verano (boreal) pasado, tras más de una década de disputas entre sus líderes, los hermanos Liam Gallagher y Noel Gallagher, la banda parecía no estar convencida de que a Estados Unidos le importara demasiado.

“Tienen una última oportunidad para demostrar que nos han querido todo este tiempo”, dijo la banda al anunciar la gira.

Oasis ahora tiene pruebas de que, en efecto, es celebrado en América del Norte: el Rock and Roll Hall of Fame pronto incorporará al grupo a su panteón.

La banda es miembro de la 41ª clase anual de artistas incorporados, junto con Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross y Wu-Tang Clan. Los incorporados fueron anunciados el lunes por la noche, durante un episodio temático del Rock Hall del programa American Idol en la cadena ABC presentado por los socios musicales Pat Benatar y Neil Giraldo.

El conjunto de este año, que abarca rock, punk, R&B y hip-hop, ingresará oficialmente al salón el 14 de noviembre en una ceremonia en el Peacock Theater de Los Angeles, según la Fundación del Rock & Roll Hall of Fame. La ceremonia se transmitirá en diciembre por Disney+.

Vandross, que murió en 2005, Collins y Wu-Tang Clan, el supergrupo de Staten Island que ayudó a definir el sonido del rap neoyorquino de la década de 1990, fueron aceptados en su primera nominación.

Wu-Tang Clan es el grupo de hip-hop más reciente incorporado al salón. El dúo femenino de rap Salt-N-Pepa y el dúo de rap de Atlanta Outkast fueron homenajeados en noviembre, tras la incorporación de Public Enemy y N.W.A en años anteriores.

Collins, que ingresó por primera vez al salón en 2010 como miembro de la banda británica Genesis, será ahora homenajeado por su trabajo solista, que incluye siete sencillos número uno en el Billboard Hot 100. Allí están “Against All Odds (Take a Look at Me Now)” y “Sussudio”.

Ha enfrentado una larga serie de problemas de salud que incluye cinco cirugías de rodilla, problemas renales resultado del consumo excesivo de alcohol, y daño nervioso en las manos tras una lesión en la columna en 2007. No se presenta en público desde 2022, en una aparición con Genesis; en Uruguay estuvo en marzo de 2018.

La ceremonia de incorporación del salón suele adquirir cierta expectativa anticipada. El año pasado, los fans se preguntaban si Meg White, cuya banda The White Stripes estaba siendo homenajeada, asistiría. La baterista, que ahora rara vez aparece en público, no asistió a la ceremonia, pero Jack White leyó un mensaje de su cofundadora: “Ella quería que les dijera que está muy agradecida con todas las personas que la apoyaron a lo largo de los años.”

Lo mismo puede pasar con Sade, conocida por evitar los reflectores y sobre quien sus fans saben poco. Su álbum original más reciente, Soldier of Love, fue publicado hace 16 años, y no se presenta en público desde 2011, según su sitio web.

La legendaria cantante cubana Celia Cruz figura entre los artistas que serán incorporados al Rock & Roll Hall of Fame en en la categoría Early Influence Award (“Premio de Influencia temprana”), que reconoce a artistas pioneros cuyo sonido o estilo de interpretación ha ayudado a moldear la música.

Celia Cruz. Foto: Archivo.

Además de Cruz, los otros homenajeados este año son los raperos Queen Latifah y MC Lyte, la estrella del afrobeat Fela Kuti y el pionero del country-rock Gram Parsons.

La distinción por excelencia musical será para la compositora Linda Creed, pilar del “Philly Sound”, el sonido de Filadelfia y a tres productores: Arif Mardin, Jimmy Miller y Rick Rubin.

Ed Sullivan, el presentador de televisión e impresario que murió hace más de medio siglo, recibirá el premio Ahmet Ertegun, que se concede a profesionales de la industria no intérpretes que han tenido una influencia importante en el desarrollo creativo del rock and roll.

Los artistas se vuelven elegibles para ser nominados al salón 25 años después de haber publicado su primera grabación. Más de 1.000 historiadores de la música, profesionales de la industria y artistas previamente incorporados votan por los seleccionados.

Shakira no fue elegida para entrar al Rock and Roll Hall of Fame. Foto: Archivo. Foto: EFE

Varios de los nominados no lograron ser elegidos este año, entre ellos Jeff Buckley, Mariah Carey, The Black Crowes, Melissa Etheridge, Lauryn Hill, INXS, Pink y Shakira.

Otro nominado que finalmente no tuvo éxito, el grupo de R&B de la década de 1990 New Edition, ganó la votación del público del salón con más de un millón de apoyos. Pero ese resultado cuenta como un solo voto dentro de la votación general del salón.

Como todos los años, la lista de los incorporaciones al Rock and Roll Hall of Fame termina rodeada de polémica sobre el alcance del término rock and roll, para la canónica institución.

En base a The New York Times