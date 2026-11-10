De gira por China a Montevideo: el prestigioso conjunto creado por Astor Piazzolla llega con "El Ángel Vive"

La Camerata Porteña, surgida en 1986 por iniciativa del propio Astor Piazzolla, quien impulsó su creación a través del compositor, arreglador y director Marcelo Rodríguez Scilla, vuelve a Montevideo. Ese origen es el que ha ameritado el mote “los auténticos herederos de Piazzolla”.

Estarán en el teatro El Galpón, el viernes 20 con El Ángel Vive, un espectáculo que recorre algunas de las obras más emblemáticas del creador del tango nuevo. Con bandoneón, piano, cuerdas, guitarra y saxo, el programa tiene como eje la Suite “El Ángel Vive”, una obra integral que atraviesa las distintas etapas musicales de Piazzolla. La voz de Guillermo Ibáñez completa la propuesta.

La identidad de la Camerata está en combinar la precisión y sutileza de la música de cámara con la fuerza expresiva del tango porteño. Sus integrantes son músicos solistas y profesores de la Orquesta Sinfónica Nacional argentina y de la Orquesta Estable del Teatro Colón.

Con esta formación han hecho giras por todo el mundo incluyendo, en 2025, actuaciones en 20 grandes teatros de China con este mismo espectáculo, según información oficial.

Formado en el Conservatorio Nacional de Música de Buenos Aires frente está Rodríguez Scilla es compositor, director e instrumentista. Creó la clase magistral El Ángel Vive, dedicada a estudiar su música.

Las entradas para su presentación en Sala César Campodónico del complejo El Galpón están RedTickets desde 1.400 pesos; socios de Club El País tienen 2x1.