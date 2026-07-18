David Lebón y Pedro Aznar homenajearán a Serú Girán en Uruguay: ¿qué se sabe de su concierto en Montevideo?

David Lebon y Pedro Aznar, míticos integrantes de Serú Girán, anunciaron una gira para interpretar los clásicos de la banda argentina e incluyeron una fecha en Montevideo.

El show será el 17 de diciembre en el Antel Arena. Las entradas estarán próximamente a la venta por Tickantel.

Formada en 1978 por Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro, la banda se convirtió en uno de los proyectos más influyentes del rock argentino, con discos como La grasa de las capitales y Peperina.

El proyecto integrado por Lebón y Aznar vio la luz en el Quilmes Rock argentino de 2025, con la intención de realizar un homenaje. Contaron con la presencia de artistas invitados como Trueno y Dante Spinetta.

Además de girar por Argentina, estuvieron presentes en marzo de este año en el Movistar Arena de Santiago de Chile y en el Festival Cordillera de Bogotá en 2025.

Además de su participación en Serú Girán, ambos cuentan con trayectorias trascendentes. Aznar festejó sus 50 años de trayectoria el año pasado. Lebón también formó parte de Pescado Rabioso junto a Luis Alberto Spinetta y tocó el bajo en Pappo´s Blues.