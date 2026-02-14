Cruzando el charco prepara un show frente al atardecer de Punta del Este: cuándo es y cómo conseguir entrada

Punta del Este cerrará su temporada con una de las bandas más convocantes del momento en el Río de la Plata. Nada menos que el grupo Cruzando el Charco se presentará en un evento dentro del marco del ciclo Big Dance que promete ser uno de los más destacados de los días de Carnaval en Maldonado.

La cita es el próximo lunes 16 de febrero a las 18 horas en Costero Beach (Parada 31 de la Mansa), un punto ideal para disfrutar del atardecer y la música en vivo frente al mar. La jornada no será un concierto tradicional, sino que tendrá un formato fiesta que se extenderá hasta la 01:00 y combinará bandas en vivo con sets de distintos DJs.

El toque local estará a cargo de los uruguayos de La Santa, quienes encenderán la previa con su característico sello de rock pegadizo. Y para mantener el ritmo durante toda la noche, dirán presente los Djs Johnny Terra, Zingabeat y Sofi Carballo.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Red Tickets. Se recomienda adquirirlas con antelación dado que es uno de los eventos más esperados del feriado de Carnaval.

Cruzando el charco Foto: difusión

Quiénes son Cruzando el charco

Cruzando el Charco es una agrupación formada en 2012 en la ciudad de La Plata, Argentina, que ha logrado consolidarse como un referente del rock rioplatense contemporáneo. Con una identidad sonora que fusiona el rock con matices de pop, cumbia, candombe y otros ritmos latinoamericanos, la banda liderada por Francisco Lago se destaca por la sensibilidad de sus letras y la energía de sus presentaciones en vivo.

Además de Lago, actualmente el grupo lo integran Nahuel Piscitelli (guitarra, programación y coros), Ignacio Marchesotti (percusión), Matías Perroni (batería) y Juan Matías Menchón (bajo). Tras más de una década de trayectoria y varios álbumes de estudio, llegan a Punta del Este en su mejor momento, reafirmando un estrecho vínculo con el público uruguayo.