Candombe Vivo 2026: grilla completa, horarios de todos los shows que se verán en Ciudad Vieja y las entradas

El candombe volverá a adueñarse de Sala del Museo y sus alrededores. El sábado 5 de setiembre se celebrará la séptima edición de Candombe Vivo, el festival que reúne a distintas generaciones y propuestas de la escena local, y que esta vez llegará con un formato renovado: serán 12 horas de música, con actividades gratuitas al aire libre y una fiesta nocturna.

La jornada empezará a las 14.00 en la Plaza del Museo, con entrada libre. A las 20.00, la actividad se trasladará al interior de Sala del Museo, donde continuarán los conciertos y habrá DJs. Para esa segunda parte se deberá comprar entrada: la primera tanda cuesta 730 pesos y ya está a la venta en RedTickets.

En total, más de 100 artistas participarán de una programación que reúne a distintas generaciones de la música afrouruguaya y proyectos que trabajan el candombe desde diferentes lugares.

Estarán Silvina Gómez, La Ventolera, Maderas del Río de la Plata, Darío Píriz, La Catedral Verdadera, LadyJones, Eduardo da Luz, Chabela Ramírez, Ale Luzardo y La Candombera, además de la comparsa Valores Ansina.

La grilla incluye a La Rueda de Candombe, uno de los proyectos que mayor visibilidad logró dentro del género en los últimos años. Inspirado en las rodas de samba brasileñas, el grupo fue parte de grandes festivales como Cosquín Rock Uruguay y grabó con Jorge Drexler en Taracá, el nuevo disco del uruguayo radicado en España. También participó de los dos shows de presentación del álbum, celebrados en junio en el Antel Arena.

La programación también reserva un lugar para dos figuras históricas de la música afrouruguaya: Eduardo da Luz y Chabela Ramírez. Con décadas de trayectoria, ambos son referentes del candombe y aportan peso histórico a una grilla atravesada por distintas generaciones.

Candombe Vivo nació con el objetivo de dar visibilidad a bandas y solistas vinculados al género y mostrar las distintas formas que adopta el candombe en la escena montevideana actual. Con los años, la propuesta se convirtió en un punto de encuentro entre artistas de trayectoria, músicos jóvenes y nuevos proyectos.