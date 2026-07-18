Abuela Coca celebrará sus 35 años de trayectoria con un show en la Rural del Prado: fecha y venta de entradas

La banda uruguaya Abuela Coca anunció este viernes un recital en la Rural del Prado para celebrar sus 35 años de trayectoria. El concierto será el 17 de octubre y es el segundo confirmado dentro del ciclo de seis espectáculos previstos en ese escenario hasta noviembre. El primero fue el de La Kermesse, programado para el 31 de octubre.

El grupo se separó en 2018, con dos shows agotados en Sala del Museo, y regresó a los escenarios en 2025. Su vuelta se produjo en el Cosquín Rock Uruguay, donde fue uno de los números más esperados de la grilla. Durante los siete años de pausa, sus integrantes desarrollaron distintos proyectos; entre ellos, Chole Gianotti, que impulsó su carrera solista y publicó dos discos.

El reencuentro se gestó a partir de conversaciones entre la organización del Cosquín Rock y Laura López, mánager de la banda. En diálogo con El País en 2025, Martín Morón se refirió al proceso que los llevó a regresar: "Fuimos creciendo, fuimos mutando; por supuesto que no somos los mismos. Somos los mismos, pero no somos lo que éramos cuando la música nos convocó".

Por su parte, Gonzalo Brown afirmó que fue "como volver a los 17". "Es como un flashback de retazos de la vida, algo muy estimulante. Es como una inyección de vitalidad. Y al mismo tiempo es como si no hubiera pasado el tiempo", agregó.

Este año, además, Abuela Coca volvió a integrar la programación del festival. A su vez, fueron parte del festival Medio y medio.

Las entradas para el recital del 17 de octubre estarán disponibles por Redtickets en preventa exclusiva para clientes con tarjetas de crédito BBVA desde el lunes a las 12.00 hasta el miércoles a las 11.59. Finalizada esa etapa, se habilitará la venta general.

Abuela Coca se fundó en 1992 y generó un estilo musical que denominaron "tuco", caracterizado por mezclar ska, rock, jazz y candombe.