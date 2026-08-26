Un socio de Alejandro Dolina extiende la visita de "La venganza será terrible" para presentar su primer libro

Como para extender el entusiasmo por la visita del programa La venganza será terrible (que estará este sábado en el Antel Arena y para el que aún quedan entradas en Tickantel), uno de los compinches de Alejandro Dolina, Patricio Barton presentará su libro en Montevideo.

Será el domingo 30 a las 20.00 en Cultural Alfabeta (Barreiro y Berro) y allí Barton conversará con el escritor Pedro Mairal (el autor de La uruguaya) sobre No importa cuando leas esto. El libro será presentado por Constanza Brunet, directora de Marea Editorial, responsable de la publicación. La presentación es gratuita pero avisan que conviene inscribirse por whatsapp al 097 318 781.

No importa cuando leas esto es el primer libro de Barton y es una colección de relatos marcados por el humor y la originalidad.

“Apenas empezado el primer cuento, Barton se me presentó con su poderosa fisonomÍa de escritor dispuesto a todo”, dice Dolina en el prólogo. “Ahí nomás aparecieron diálogos teatrales sin pausa ni didascalia; preguntas que respondÍan otras preguntas, personajes que cambiaban de hábitos o quizá de identidad. Enseguida se me hizo patente su incontrolable vocación de sorprender. El humorismo está siempre relacionado con la sorpresa, aunque requiere la templanza de renunciar a ella algunas veces, para no permitir al lector esperar lo inesperado, ni hacerse diestro en anticipar las ocurrencias”.

Dolina ha colocado a Barton “en la tradición de Osvaldo Soriano, Leo Maslíah o Hernán Casciari”. Barton tiende al humor en la docena de relatos incluidos en No importa cuando leas esto

Es el primer libro de este periodista, comunicador y ahora narrador, que ingresó en La venganza será terrible en 2008 y al que este fin de semana se lo verá duplicado en Montevideo.

