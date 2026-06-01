Un protagonista importante presenta con un expresidente dos libros imprescindibles sobre el arte uruguayo

En un evento que inevitablemente será un homenaje a Julio Le Parc, el artista argentino fallecido el sábado y de quien Angel Kalenberg fue amigo y temprano promotor, el exdirector del Museo Nacional de Artes Visuales, presentará sus dos últimos libros. Será en el museo del Parque Rodó a las 19.00.

Los libros son El Instituto General Electric y Ensayos sobre ARTE uruguayo y otros y en la presentación participarán el expresidente Julio María Sanguinetti, la directora del Museo de Artes Decorativas, Laura Malosetti y la directora del MNAV, Roxana Fabius.

Kalenberg dirigió el Instituto General Electric entre 1963 y 1969 y convirtió en la sede del arte moderno, alcanzando a Uruguay, las grandes tendencias mundiales. En su libro recoge la experiencia y mide su aporte que, se sabe, fue crucial.

En Ensayos sobre ARTE uruguayo y otros “reúne textos escritos a lo largo de décadas sobre artistas, exposiciones y procesos culturales vinculados al arte uruguayo y latinoamericano”, dice la comunicación oficial. “El libro refleja la mirada crítica y curatorial de Kalenberg, combinando análisis históricos con reflexiones personales sobre la producción artística contemporánea”.

Kalenberg dirigió el MNAV entre 1969 y 2007.