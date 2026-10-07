La vida de una arquitecta prestigiosa, que es a la vez la historia de una familia, del Uruguay y del mundo

Mañana, jueves 8 a las 20.00 en Sala Marosa de la Feria Internacional del Libro de Montevideo se presenta Elena y los tejidos de la memoria. Una historia escrita contigo de Fernando López D’Alessandro. Es una publicación de Ediciones de la Plaza.

Se trata de una biografía de la arquitecta Elena Svirsky, su historia familiar y la historia reciente uruguaya y mundial.

“Comenzando con la inmigración judía entre 1920 y 1930, pasando por las mutaciones de la juventud en las décadas de 1950 y 1960, la crisis del Uruguay democrático y desarrollo de la arquitectura como arte y como empresa, el texto acompasa la investigación con el relato de manera renovadora, gracias al hallazgo de archivos familiares y testimonios inéditos”, de acuerdo a la información de contratapa.

Svirsky, de acuerdo a la biografía en el sitio Arquitectas del Uruguay, “junto a su colega y esposo, Samuel Feder, fundó el estudio Feder-Svirsky”, de acuerdo a esa información biográfica, “el estudio concretó numerosos edificios de vivienda, comerciales, industriales y educativos, convirtiéndose en grifa de construcción en el país. Sus proyectos han sido difundidos en numerosas revistas especializadas en Uruguay y el exterior, y obtuvieron varias distinciones”.

López D’Alessandro publicó la Historia de la izquierda uruguaya en tres tomos, Vivián Trías. El hombre que fue Ríos, Socialité. Mecha Gattas. Poder y cultura en la alta sociedad y Demócratas y ortodoxos. Una historia de la izquierda uruguaya que está nominado a los premios Bartolomé Hidalgo.

