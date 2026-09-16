El cómic uruguayo gana un nuevo lugar: inauguran un espacio con más de 100 libros en el Castillo del Parque Rodó

El 16 de setiembre es el Día de la Historieta Uruguaya, en homenaje a Julio Emilio Suárez —en el día de su nacmiento—, el pionero del género en el país. Fue el creador de Peloduro, el personaje de una tira que se publicó por primera vez en 1933 en El País. Además de pasar por un montón de publicaciones, se convirtió en una revista que Suárez dirigió entre 1943 y 1964.

Hoy, se inaugurará el espacio José E. Costa de Historieta Uruguaya, ubicado dentro de la Biblioteca Infantil María Stagnero, en el Castillo del Parque Rodó, a las 15.15. Allí también funciona la Mediateca Ronald Melzer, un videoclub gratuito.

El catálogo estará compuesto por más de cien libros, en gran parte provenientes de la colección del investigador José Ernesto Costa, fallecido este año, y por aportes de colegas de Asociación Uruguaya de Historietas (AUCH).

Las obras que formarán parte de la biblioteca son ediciones recientes, con autores nuevos y reediciones de clásicos.

En diálogo con El País, Gabriel Cardozo, presidente de AUCH, explica que esta iniciativa es parte de los esfuerzos de la asociación por difundir el género de historieta a nivel nacional. Según él, no solo se dedican a la creación de obras, sino que también organizan talleres e intentan generar espacios como el que se inaugurará hoy.

Cardozo recuerda que existía la Biblioteca Ombú de Historietas en el Museo Zorrilla, pero que fue mudada a Minas, donde funciona el Museo del Humor y la Historieta: Julio E. Suárez Peloduro.

“Encontramos un lugar que es accesible, querido por el montevideano promedio y que queda en un lugar accesible”, explica Cardozo. El presidente de AUCH sostiene que existe el prejuicio de que el cómic es un género infantil, por lo que el hecho de que el espacio cuenta con distintos subgéneros como la acción, el terror y el noir podrá acercar a nuevos públicos.

“El cómic está en todos lados”, dice Cardozo. “Lo que pasa es que la gente no lo ve, uno tampoco está educado para leerlo”. La inauguración de la biblioteca, dice, es un salto significativo para el género en Uruguay.