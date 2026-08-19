Diego Fischer: los 10 libros que reconstruyen historias y personajes del Uruguay llegan con El País

El escritor Diego Fischer ha construido buena parte de su trayectoria literaria alrededor de personajes que forman parte de la historia y la cultura uruguaya. Con una mirada que combina investigación periodística, documentación y testimonios, Fischer ha reconstruido las vidas de figuras tan diversas como Juana de Ibarbourou, Delmira Agustini, José Batlle y Ordóñez, Washington Beltrán, China Zorrilla, Carlota Ferreira y Cándida Saravia, entre muchas otras.

Varias de esas historias componen la Colección Diego Fischer que lanzó El País y cuyo primer tomo, El robo de la historia, se encuentra en kioscos a 390 pesos. También se puede adquirir la colección completa, a través del 2900-41-41 o por la página web coleccionables.elpais.com.uy

En los 10 libros que componen la colección (los siguientes son El precio de una traición, Directo al corazón y A mí me aplauden), Fischer narra episodios conocidos y, al mismo tiempo, descubre aspectos menos explorados de los y las protagonistas de sus novelas.

El robo de la historia, ya en kioscos, relata los pormenores de un conocido hecho policial de los años setenta: la trama desconocida de las monedas de oro y lingotes de la familia Mailhos, por la guerrilla tupamara.

Secretos de un jardín, Qué tupé, Qué poco vale la vida, El sentir de las violetas, Doña Cándida Saravia y Sufrir en el silencio completan la colección. Se trata de títulos que se convirtieron en parte de una obra que apuesta por acercar la historia uruguaya al lector desde las vidas, los conflictos, las pasiones y las contradicciones de quienes la protagonizaron. Ahora llegan a los lectores de El País a un precio bonificado.