El mayor best seller del Uruguay charla con sus lectores sobre la experiencia de escribir su último libro

Dentro del ciclo Charlas de Bolsillo de la librería DaVinci, Diego Fischer charlará con los lectores sobre su último libro, La bendición de Jonás de Editorial Planeta. El encuentro será este miércoles 27 a las 17.30 y es con entrada y participación libres. Da Vinci Libros está en Avenida del Libertador 2075.

La bendición de Jonás es el best seller de este año de Fischer, quien suele el autor más vendido del año con cada uno de sus libros. Acá arma un retrato coral sobre la tragedia del Vapor de la Carrera (el histórico barco que se tardaba una noche en unir Montevideo con Buenos Aires) de julio de 1963, en el que murieron en las congeladas aguas del Río de la Plata, 53 de los 400 pasajeros.

Para reconstruir eso, Fischer elige algunas historias: la de la familia Bergstein, que iban en el Ciudad de Asunción; un violín Stradivarius que se perdió en el fondo del río y el de Alberto Dodero, el empresario naviero dueño del barco. Hay otras y, como siempre en Fischer, una detallada reconstrucción de época.

“Fui muy cuidadoso de ser muy escueto a la hora de adjetivar”, le contó Fischer a El País. “La contundencia de loshechos es tan grande que simplemente describiéndolos y tratando de mostrar lo que sentían los personajes me parecía que era el camino adecuado para intentar un relato conmovedor”.

Las Charlas de bolsillo que organiza en su local la librería DaVinci y que promueve el diálogo entre escritores y lectores, continúan el 4 de junio a las 17.30 con la presentación de Mientras tanto, el nuevo libro de la filósofa uruguaya Mariela Rodríguez Cabezal.

