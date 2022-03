En vivo: seguí el minuto a minuto de los Premios Óscar 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este domingo 27 de marzo llegó la esperada 94° edición de los Premios Oscar, que comenzó a la tardecita (hora uruguaya) con una alfombra roja repleta de estrellas, caras conocidas y atuendos deslumbrantes. La transmisión comenzó a través de TNT, en los servicios de televisión para abonados, y La Tele se incorporará a partir de las 22.30.

La actividad de estos reconocimientos a la excelencia cinematográfica que entrega la Academia se puso en marcha, por primera vez, por fuera del evento televisado, con la entrega de ocho premios que fueron excluidos de la acción que se mostrará en pantalla.

La película Dune, que llegó a los Oscar como la segunda más nominada, con 10 candidaturas, solo por detrás de El poder del perro (12), consiguió cuatro estatuillas de esa primera tanda: a mejor edición de sonido, mejor banda sonora —obra del aclamado Hans Zimmer, que cosechó así su segundo galardón de la Academia luego de uno por El Rey León (1994)—, mejor montaje y diseño de producción.

En el rubro de cortometrajes, el de mejor cortometraje documental fue The Queen of Basketball, sobre la vida de una de las mejores jugadores de básquet de la historia, Lucy Harris; el de corto live action o de acción real fue para The Long Goodbye que protagoniza Riz Ahmed, nominado al Oscar en 2021 por Sound of Metal; y el de mejor corto de animación, para The Windshield Wiper del madrileño Alberto Mielgo.

Y el último de los ocho Oscar de primera hora fue para Los ojos de Tammy Faye, una de las pocas nominadas que aún no ha llegado a cines uruguayos ni a plataformas de streaming. Ganó a mejor maquillaje y peluquería.

Con puntualidad perfecta, a las 21.00, la gala se inauguró con las hermanas Venus y Serena Williams presentando a Beyoncé, que interpretó en vivo su canción "Be Alive" hecha para la película Rey Richard: una familia ganadora (HBO Max). El número de Queen B se realizó en las canchas de tenis de Compton, donde se filmó parte del largometraje de Reinaldo Marcus Green nominado a la estatuilla mayor.

Beyoncé deslumbró con el verde uniforme de la superficie y todos los vestuarios, y con una intensidad que luego, desde el escenario del Dolbye Theatre de Los Ángeles, fue retomada por las anfitrionas Amy Schumer, Wanda Syke y Regina Hall, que empezaron a puro chiste agudo con comentarios como: "Este año la Academia contrató a tres mujeres para conduir porque es más barato que un solo hombre".



La risa de los presentes fue inmediata y la primera de varias que este tridente de comediantes conseguiría.

La primera ganadora de la gala televisada fue Ariana DeBose, que se llevó el premio a mejor actriz de reparto que ya había obtenido en los Globos de Oro, los BAFTa y los premios del Sindicato de Actores, gracias a su interpretación de Anita en Amor sin barreras de Steven Spielberg.

Por Anita en la versión de 1961, Rita Moreno había obtenido esta misma estatuilla. Es la segunda vez que dos intérpretes obtienen un Oscar por el mismo personaje: antes había pasado con Heath Ledger y Joaquin Phoenix, por el Guasón que cada uno compuso para Batman: el caballero de la noche (2008) y Joker (2019), respectivamente.

Ariana DeBose y Steven Spielberg en la alfombra roja de los 94° Premios Oscar. Foto: AFP

Luego, Dune consiguió un quinto premio, esta vez por la fotografía de Greig Fraser, e inmediatamente después, ganó el premio a mejores efectos visuales. Para ese entonces y con menos de una hora de ceremonia, ya se había confirmado como la película más ganadora de los Oscar 2022: de los 10 a los que aspiraba, había conseguido seis de siete (solo se le escapó el de maquillaje y peluquería).

Mientras tanto, El poder del perro había perdido sus chances en seis categorías y aunque le quedaban seis nominaciones por delante, dos de ellas eran en una misma terna (actor de reparto). Y Belfast, que llegó a la gala con siete candidaturas, ya había sido superada en dos. Todo eso antes de las 22.00 (hora uruguaya).

Luego llegó el turno de Sebastián Yatra, que al interpretar "Dos oruguitas" de la película Encanto de Disney, encabezó un número íntegramente en español en la gala hollywoodense. El escenario se vistió de la naturaleza, el colorido y el baile propios de la fantasía colombiana del estudio de animación y, como si fuera poco, allí estuvo el músico uruguayo Federico Ramos, tocando la guitarra en la canción.