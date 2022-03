Oscar 2022: Will Smith enfureció con Chris Rock, lo golpeó y lo insultó en plena gala

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ceremonia de los Premios Oscar de este domingo se vio afectada por una situación insólita, que quedará en la historia no solo de los premios, sino de la televisión toda: un violento cruce entre Will Smith y Chris Rock.

Todo comenzó cuando Chris Rock, comediante y otrora presentador de los galardones de la Academia, se disponía a introducir la categoría de mejor documental, para luego revelar al ganador. Con su habitual estilo de humor ácido, bromeó respecto a algunos asuntos de esta edición y comentó lo difícil que iba a ser si entre Javier Bardem y Penélope Cruz, ambos nominados en la categoría de actuación protagónica, uno conseguía la estatuilla pero el otro no, dado que son pareja en la vida real.

Entonces Rock comentó que el español rogaba, en su fuero interno, que Will Smith, nominado a mejor actor por Rey Richard: una familia ganadora, se llevara el galardón. Y entonces se refirió a Jada Pinkett Smith, la esposa de Smith, a quien llamó "G.I. Jane Jada", en referencia al personaje que interpretó Demi Moore en la película Hasta el límite. Jada, como ese personaje, luce calva.

Y aunque en una primera instancia Smith reaccionó con una risa, la cámara pudo captar cómo el rostro de Jada Pinkett Smith se transformaba inmediatamente con un gesto de desagrado. Lo que vino después tomó por sorpresa a todos, ya que el actor de En busca de la felicidad se levantó de su asiento, se dirigió al escenario ante la risa de Chris Rock, y le dio una bofetada que sonó fuerte en los micrófonos.

WILL SMITH LE METIÓ UNA PIÑA EN VIVO A CHRIS ROCK POR BARDEAR A SU ESPOSA EN LOS #Oscars. pic.twitter.com/FIQcisdb6i — David (@eldeibik) March 28, 2022

Cuando Smith volvió a su asiento, le gritó a Rock: "Quitate el nombre de mi esposa de tu maldita boca", y no conforme con eso, lo volvió a repetir, cada vez más fuerte, mientras las risas nerviosas se diluían en un silencio incómodo con el que debió lidiar Rock.

La ceremonia continuó y luego de que Questlove se llevara el premio a mejor documental por Summer of Love, Puff Daddy, el siguiente presentador, no pudo evitar hacer referencia a la situación ocurrida. Dijo: "No sabía que esta iba a ser la edición más excitante en la historia de los Oscar", y luego comentó: "Will, Chris, resolveremos esto en la fiesta GOLD, como la familia que somos".

La cámara entonces tomó a Will Smith y a Jada Pinkett Smith, que se reían de vuelta y aplaudían al presentador.

¿Pero por qué Smith reaccionó como reaccionó? Probablemente porque su esposa sufre de alopecia, un trastorno autoinmune que genera una anormal caída de cabello y que la llevó a decidir raparse a cero.

En diciembre, a través de Instagram, la también actriz se expresó sobre lo que estaba viviendo y contó lo mucho que le había costado hacerle frente a la alopecia. “Ahora, en este punto, solo puedo reírme”, declaró.

A la productora y empresaria no le ha sido fácil transitar este cambio físico, y el hecho de que Chris Rock se burlara, con o sin conocimiento de causa, de su apariencia, generó una de las situaciones más difíciles de los Oscar.