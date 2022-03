En vivo: la lista completa de ganadores y nominados de los Premios Oscar 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los 94° Premios Oscar se iniciaron con el anuncio de los ganadores de ocho estatuillas, que no se pudo seguir por televisión por una decisión de la organización. En esa tanda inicial, Dune, de Denis Villeneuve, cosechó cuatro estatuillas; llegó con 10 nominaciones y pisó fuerte.

A continuación, la lista completa y actualizada de todos los ganadores y el resto de los nominados para los mayores reconocimientos del cine:

Mejor edición de sonido

Dune - GANADORA

Belfast

Sin tiempo para morir

El poder del perro

Amor sin barreras

Mejor documental corto

The Queen of Basketball - GANADOR

Audible

Lead Me Home

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Mejor cortometraje animado

The Windshield Wiper - GANADOR

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin



Mejor cortometraje

The Long Goodbye - GANADOR

Ala Kachuu — Take and Run

The Dress

On My Mind

Please Hold

Mejor banda sonora

Dune - GANADORA

No miren arriba

Encanto

Madres paralelas

El poder del perro

Mejor montaje

Dune - GANADORA

No miren arriba

Rey Richard

El poder del perro

tick, tick... BOOM!

Mejor diseño de producción

Dune - GANADORA

El callejón de las almas perdidas

El poder del perro

La tragedia de Macbeth

Amor sin barreras

Mejor maquillaje y peluquería

Los ojos de Tammy Faye - GANADORA

Un príncipe en Nueva York 2

Cruella

Dune

La casa Gucci

LISTA Los premios de la gala televisada del Oscar

Mejor actriz de reparto

Ariana DeBose por Amor sin barreras - GANADORA

Jessie Buckley por La hija oscura

Judi Dench por Belfast

Kirsten Dunst por El poder del perro

Aunjanue Ellis por Rey Richard: una familia ganadora

Mejor fotografía

Dune - GANADORA

El callejón de las almas perdidas

El poder del perro

La tragedia de Macbeth

Amor sin barreras

Mejores efectos visuales

Dune - GANADORA

Free Guy

Sin tiempo para morir

Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos

Spider-Man: sin camino a casa

Mejor película animada

Encanto - GANADORA

Flee

Luca

La familia Mitchell vs. las máquinas

Raya y el último dragón