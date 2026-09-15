Un festival con ocho películas italianas para demostrar la vigencia de un cine siempre cercano

Este jueves, en el Cultural Alfabeta, comienza Italian Screens, Semana del Cine Italiano, que presenta, en calidad de estreno, ocho producciones recientes. Va hasta el 23 de setiembre.

Organizada con la colaboración de la Embajada de Italia en Montevideo, el Instituto Italiano de Cultura, las distribuidoras ENEC Cine y BuenCine y Cultural Alfabeta, la semana italiana es impulsada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional y el Ministerio de Cultura de Italia, y contará -se anuncia que por primera vez- con el apoyo de Italian Screens, un proyecto creado por Roberto Stabile, director del Departamento Internacional de Cinecittà.

El miércoles, solo para invitados, se verá como película inaugural Que Dios perdona a todos, dirigida por el cómico, actor, director y guionista Pierfrancesco Diliberto, conocido como Pif. Se trata de una comedia sobre un agente inmobiliario de Palermo (interpretado por el propio Pif), ateo, que para conquistar a la muchacha de sus sueños, una ferviente religiosa, se hace pasar por un hombre de fe.

Se la podrá ver el sábado 19, a las 21.15 horas; el domingo 20, a las 16.00 horas; y el miércoles 23, a las 18.45.

Una de las películas más premiadas del lote es La última copa, que se estrenó en el Festival de Cannes y luego ganó ocho David di Donatello (estaba nominada en 16 categorías), los premios de la Academia del Cine Italiano. Entre las categorías que ganó están las de mejor película, director (Francesco Sossai), guion original y actor principal (Sergio Romano).

“Dos tipos impetuosos cincuentones buscan su última copa”, dice la sinopsis oficial. “Al toparse con Giulio, un tímido estudiante de arquitectura, vagan por bares de Veneto, transformando su visión de la vida y el amor”. Va el viernes a las 18.45 -con presentación a cargo del crítico Fernán Cisnero-, el domingo 20 a las 21.15 y el miércoles 23, a las 16.00.

El jueves 17, a las 18.45 horas, el crítico Martín Imer ofrecerá un conversatorio sobre Tres adioses, de la catalana Isabel Coixet. Es un drama sobre una pareja (Alba Rohrwacher y Elio Germano) en pleno y doloroso proceso de distanciamiento. Además del jueves, se podrá ver el sábado 19, a las 18.45, y el miércoles 23, a las 21.15.

También con reconocimientos llega Familia, de Francesco Costabile (va el jueves a las 16.00 y el lunes 21 a las 21.15). Ganó un David di Donatello en 2025 (mejor actor secundario, Francesco Di Leva) y estuvo nominada a mejor película. El actor Francesco Gheghi ganó el premio de su categoría en la sección Horizontes del Festival de Venecia. Es sobre un joven que se une a un grupo extremista.

Dirigida y protagonizada por Gianni Di Gregorio, Hagas lo que hagas, está mal es una comedia sobre un jubilado que recibe en su casa a su hija recién divorciada y a sus dos inquietos nietos. Se verá el jueves a las 21.15 y el martes 22, a las 16.00.

El viernes a las 16.00 y el domingo a las 18.45 se exhibe La vida es así, de Riccardo Milani (de quien en Uruguay se estrenó Discúlpame por existir en 2018), una comedia sobre “las vidas entrelazadas de personajes en los paisajes de Cerdeña”.

El viernes 18, a las 21.15, y el lunes 21, a las 18.45, se exhibirá Cosas que no olvidaré, un drama basado en hechos reales de Alessandro Aronadio. “La trama relata la historia de una madre y su hijo, quien comienza a sentir los primeros síntomas de Alzhéimer precoz a sus 40 años”.

Una breve historia de amor, de Ludovica Rampoldi (el sábado a las 16.00 y el martes 22 a las 18.45), es una comedia dramática con aires de thriller que cuenta la historia de dos amantes.

Y finalmente, La ciudad prohibida es una película de artes marciales de Gabriele Mainetti que ganó el premio a mejor película en el Festival de Sitges y varios David di Donatello en rubros técnicos. Es sobre la mafia y tiene, se dice, grandes escenas de acción. Va el lunes 21, a las 16.00, y el martes, a las 21.15.

