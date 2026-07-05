Qué hacer en Montevideo del 5 al 11 de julio: “Moana” y "Evil Dead" en cine, Marama en el Antel Arena y más

La segunda semana de las vacaciones de invierno llega con una agenda cultural más acotada que la anterior, pero con propuestas para distintos públicos. Entre el domingo 5 y el sábado 11 de julio habrá recitales, estrenos de cine, espectáculos de humor, exposiciones y novedades en las principales plataformas de streaming.

La música tendrá como principales atractivos el regreso de Marama al Antel Arena y el show de Skay y Los Fakires, mientras que la cartelera de cine combinará clásicos restaurados con estrenos comerciales, como Moana, Evil Dead: en llamas. También habrá nuevas exposiciones en museos montevideanos y varias propuestas para quienes prefieran quedarse en casa y descubrir los lanzamientos del streaming.

A continuación, una selección de actividades recomendadas para disfrutar durante la semana, con opciones para distintos intereses y presupuestos.

Marama en el Antel Arena, Eté & Los Problems y más shows

La agenda musical de esta semana ofrecerá pocas pero interesantes opciones. El miércoles, Sociedad Urbana Villa Dolores recibirá el homenaje Darnauchans en Sociedad. El jueves, Mariano Bermúdez actuará en Sala del Museo para presentar nuevas canciones, mientras que el sábado será el turno de Eté & Los Problems. Esa misma noche, Skay y Los Fakires se presentarán con entradas agotadas en Montevideo Music Box, mientras que Marama volverá al Antel Arena con un espectáculo repleto de invitados. Entre ellos estarán Nahuel Pennisi, Matías Valdez, Hernán y la Champions Liga y Migrantes.

Recital de Marama por sus 10 años en el Antel Arena de Montevideo, ND 20240712, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais Darwin Borrelli/Archivo El Pais

CINE:

Mañana, Cine Arte del Sodre exhibirá una función especial del clásico Pather Panchali, de Satyajit Ray, presentada por la investigadora Mariana Amieva, en la Sala B del Auditorio Nelly Goitiño. Considerada una de las grandes obras del cine mundial, la película sigue la infancia de Apu en una aldea de la India y retrata la vida cotidiana de una familia atravesada por la pobreza y la esperanza.

La cartelera comercial también sumará novedades. El miércoles se estrenará la versión live-action de Moana, protagonizada por Dwayne Johnson, Catherine Laga’aia y Frankie Adams. La adaptación recupera la historia de la joven elegida por el océano para emprender un viaje junto al semidiós Maui y salvar a su pueblo.

El jueves llegará Evil Dead: en llamas, la sexta entrega de la saga de terror. Ese mismo día, los complejos Life incorporarán Letras robadas, la comedia musical protagonizada por Nick Jonas, Paul Rudd y Peter McDonald, centrada en la vida de un compositor que busca reinventarse.

Danilo Mazza, Luis Orpi y otros shows de humor

Además de las propuestas infantiles para la próxima semana, la agenda teatral ofrecerá varias propuestas de humor. El viernes, Danilo Mazzo actuará en la Vieja Farmacia Solís con el unipersonal que lo llevó de gira por Estados Unidos. Al día siguiente, en el mismo escenario, Luis Orpi volverá a presentar El peor de mis personajes, el espectáculo en el que revive algunas de las creaciones más emblemáticas de su carrera. También el sábado se podrá ver Yo también te amo, de Gabriela Fumía y Roberto Sergi, en el Undermovie.

Luis Orpi, Dias de barrio.

"Emilia Pérez", "Padre de familia" y otras novedades de streaming

La oferta de streaming de esta semana incluirá estrenos de series, documentales y cine. Hoy, HBO Max incorporará Emilia Pérez, una de las películas más comentadas del último tiempo. El miércoles, Disney+ sumará la temporada 24 de Padre de Familia, la serie animada deSeth MacFarlane. El viernes habrá más novedades. Netflix estrenará Naufragio: pesadilla en el mar y el documental Miguel Ángel Blanco, las 48 horas que lo cambiaron todo, centrado en el secuestro y asesinato del concejal español que conmocionó al país en 1997. Ese mismo día, Prime Video estrenará Atrapando a un monstruo.

El Museo Figari y el Palacio Taranco preparan exposiciones

La agenda de artes visuales ofrecerá dos actividades destacadas esta semana. El miércoles, el Museo Figari inaugurará La vida animal, una muestra colectiva curada por Pablo Thiago Rocca que reunirá obras de más de 40 artistas nacionales y dialogará con la exposición La cuestión animal en la obra de Figari. El viernes, el Museo de Artes Decorativas – Palacio Taranco reabrirá el subsuelo con tres exposiciones: una renovada presentación de las colecciones Andreoni y Spangenberg de Pearson, una exposición dedicada a la historia del palacio y ¡Estereomanía!, centrada en la fotografía y el cine uruguayos.