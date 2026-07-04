"Elle", la serie que recupera un éxito del cine de la década de 1990 y lo cuenta de otra manera

El 20 de junio pasado, el Hall des Lumieres de Manhattan se vistió de rosado para celebrar los 25 años del estreno de Legalmente rubia, comedia que marcó un hito cultural, marcó a una generación y convirtió a Reese Witherspoon en una de las máximas estrellas de Hollywood a nivel global.

En el evento, la propia Witherspoon junto a otros miembros del elenco como Jennifer Coolidge, Selma Blair y Victor Garber, repasaron sus recuerdos sobre el filme.

“Interpretar a Elle Woods durante 25 años ha sido el privilegio de mi vida”, dijo una emocionada Witherspoon a los presentes. “La gente se me acerca y me cuenta historias sobre cómo estudiaron Derecho debido a ella, o que nombraron a su hija Elle o que superaron un enorme obstáculo en su vida como lo hizo este personaje. Ella pasó por esa experiencia de sentir que todos la subestimaban o la juzgaban, y no conozco a ninguna persona en la Tierra que no se haya sentido así en alguna ocasión”, manifestó.

La actriz, quien hoy además de su trabajo frente a las cámaras se ha convertido en una poderosa productora de historias femeninas en la industria, ha dicho en otras ocasiones que sentía que la generación actual necesitaba el regreso de un “modelo a seguir” como Elle Woods, que en la historia original es una atractiva rubia a menudo mirada en menos por su apariencia superficial, pero que demuestra su inteligencia y determinación cuando entra a estudiar Derecho a Harvard.

Por ello, Whiterspoon lideró el regreso del personaje para una audiencia más joven a través de la serie Elle, que se estrenó el miércoles en Prime Video. Elle sigue las aventuras de Elle Woods en los años 90, cuando aún está en el colegio.

Para interpretarla, Witherspoon eligió personalmente a Lexi Minetree, una hasta ahora desconocida actriz de 25 años que tiene un gran parecido con ella. “Cuando vi su audición, pensé ‘¿somos la misma persona?”, bromeó Witherspoon.

El origen de una leyenda.

En la serie, Elle Woods vive una fascinante y glamorosa vida en Bel-Air, California, pero en el primer episodio su padre le informa que la familia debe reubicarse en Seattle, lo que obliga a la adolescente a enfrentar un ambiente completamente diferente al que está acostumbrada, similar a lo que ocurre en la película de 2001.

De la noche a la mañana, Woods se encuentra en un ambiente muy distinto al que estaba acostumbrada y tiene que lidiar con una nueva realidad a la que adaptarse. El hecho de mudarse a Seattle, “le da un vuelco a su idea del mundo y quién quiere ser”, como afirmó Minetree.

La serie no solo explorará los años formativos de Elle, también mostrará un poco más de su vida familiar -sus padres son interpretados por Tom Everett Scott y June Diane Raphael- y amistades. El elenco además incluye una aparición póstuma de James van der Beek (Dawson’s Creek), quien falleció de cáncer en febrero pasado.

Observando esta versión más joven de la protagonista, el espectador capta y entiende cómo el personaje es capaz de conseguir todo lo que se propone, en la gran pantalla.

Elle revela todas las experiencias que forjaron a la protagonista y la convirtieron en la abogada con un gran estilo que se muestra posteriormente en las películas.

Legalmente rubia

Otra de las actrices de este reparto, Chandler Kinney, dijo que ser uno mismo en espacios donde no es lo habitual “no afecta sólo a uno mismo, sino que también influye en el entorno” y en la serie todos los personajes aprenden unos de otros acerca de sus diferencias, “algo fundamental para Elle Woods, es su ADN”.

Woods tiene el talento de sacar lo mejor de las personas que la rodean. Zac Looker, actor de la serie, aseguró que su personaje —Dustin— ve en Elle su propia motivación y ella le aporta un optimismo “sacando una versión de sí mismo que tal vez le gustaría ser”.

Para el reparto de esta precuela, el hecho de revivir esta época habiendo madurado ha sido “realmente sanador en muchos sentidos, es como darte un respiro”, según contó Gabrielle Policano a EFE, quién también da vida a Liz.

Lexi Minetree lleva desde niña colaborando en pequeños papeles en cortometrajes, películas y series como La ley y el orden en 2024. Aún así, se trata de su primer papel protagonista en la pequeña pantalla.

Minetree agregó que la serie habla de la naturaleza cíclica de la vida y cómo nunca “se deja de crecer y de enfrentar nuevos retos” ya que la vida se trata de recibir muchos desafíos de manera diferente y “de aplicar lo aprendido en la anterior etapa a tu nuevo capítulo”.

Para ponerse al día y en conmememoración de su vigésimoquinto aniversario, Movie exhibirá Legalmente rubia, la primera, que se estrenó, de acuerdo al sitio Cinestrenos, el 3 de noviembre de 2001 en los cines Grupocine Ejido, Punta Carretas Hoyts, Casablanca..

Esta vez va, en versión doblada al español, en el complejo Nuevocentro al martes 14 de julio a las 19.30 y miércoles 22 a la misma hora. Con información de El Mercurio/GDA y EFE

