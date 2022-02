Premios Oscar 2022: estas son las nominadas a mejor película y el resto de las categorías

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los Premios Oscar 2022 anunciaron este martes las nominaciones para la gala que se celebrará el 27 de marzo en Hollywood. Diez títulos competirán por el galardón más importante, el premio a mejor película, una categoría que incluye títulos de Netflix y otros que aún no llegan a cines locales.

La sátira No miren arriba y el western El poder del perro, ambas disponibles en la plataforma de streaming Netflix, están entre las candidatas a mejor película.

La lista se completa con Duna y Rey Richard, ambas en HBO Max; CODA, disponible en Amazon Prime Video; El callejón de las almas perdidas, que está en cines en este momento; Licorice Pizza, que se estrenará en Uruguay la semana próxima (el 17); Belfast, a la que se espera en salas para el 10 de marzo; Amor sin barreras, que ya pasó por el circuito local y Drive My Car, que aún no tiene fecha de estreno en Montevideo, pero ya se pudo ver en el Festival de Cine de José Ignacio.

El poder del perro, el drama de Jane Campion sobre la masculinidad, con Benedict Cumberbatch en un elogiado protagónico, lidera las nominaciones con un total de 12 candidaturas que la perfilan como la favorita de la gala. Ya era uno de los nombres más fuertes de la temporada de premios.

En la lista le sigue Duna, la celebrada versión de Denis Villeneuve de la novela homónima de Frank Herbert. El film de ciencia ficción, encabezado por dos de las jóvenes estrellas del momento —Timothée Chalamet y Zendaya— acumula 10 nominaciones. Y completa Belfast, de Kenneth Branagh, un relato semiautobiográfico de la niñez del cineasta en compañía de una familia trabajadora; consiguió siete.

Una de las mayores sorpresas de la jornada de anuncios la dio la japonesa Drive My Car, el drama sobre un cuento de Haruki Murakami que se metió en carrera como mejor película y además aspira al título de mejor película internacional, y de mejor director para Ryusuke Hamaguchi.

"Drive My Car". Foto: Difusión

Estos son los principales nominados a los Premios Oscar 2022:

Mejor película

Belfast

CODA

No miren arriba

Drive My Car

Duna

Rey Richard: una familia ganadora

Licorice Pizza

El callejón de las almas perdidas

El poder del perro

Amor sin barreras

Mejor director

Kenneth Branagh por Belfast (se estrena el 10 de marzo en cines)

Ryusuke Hamaguchi por Drive My Car (sin fecha de estreno en el país)

Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza (en cines el 17 de febrero)

Jane Campion por El poder del perro (Netflix)

Steven Spielberg por Amor sin barreras (ya estuvo en cines)

Mejor actriz

Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye (sin fecha de estreno aquí)

Olivia Colman por La hija oscura (Netflix)

Penélope Cruz por Madres paralelas (desde el 18 de febrero en Netflix)

Nicole Kidman por Being the Ricardos (Amazon Prime Video)

Kristen Stewart por Spencer (se estrena en cines el 24 de febrero)

Kristen Stewart es Lady Di en la película "Spencer"

Mejor actor

Javier Bardem por Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch por El poder del perro

Andrew Garfield por tick, tick...BOOM! (Netflix)

Will Smith por Rey Richard: una familia ganadora (HBO Max)

Denzel Washington por La tragedia de Macbeth (sin fecha de estreno aquí)

Mejor actriz de reparto

Jessie Buckley por La hija oscura

Ariana DeBose por Amor sin barreras

Judi Dench por Belfast

Kirsten Dunst por El poder del perro

Aunjanue Ellis por Rey Richard: una familia ganadora



Mejor actor de reparto

Ciaran Hinds por Belfast

Troy Kotsur por CODA

Jesse Plemons por El poder del perro

JK Simmons por Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee por El poder del perro

Kodi Smit-McPhee y Benedict Cumberbatch en "El poder del perro"; ambos fueron nominados

Mejor película internacional

Drive My Car (Japón)

Flee (Dinamarca, sin fecha de estreno en Uruguay)

Fue la mano de Dios (Italia; pasó por cines y está en Netflix)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bután, sin fecha de estreno en Uruguay)

The Worst Person in the World (Noruega, sin fecha de estreno en Uruguay)

Mejor película animada

Encanto (en cines y en Disney+)

Flee

Luca (Disney+)

La familia Mitchell vs. las máquinas (Netflix)

Raya y el último dragón (Disney+)

Mejor banda sonora

No miren arriba

Duna

Encanto

Madres paralelas

El poder del perro

"Madres paralelas", de Pedro Almodóvar, consiguió dos nominaciones, por actriz y banda sonora

Mejor guion adaptado

CODA

Drive My Car

Duna

La hija oscura

El poder del perro

Mejor guion original

Belfast

No miren arriba

Rey Richard

Licorice Pizza

The Worst Person in the World

Mejor canción original

"Be Alive" de Rey Richard

"Dos Oruguitas" de Encanto

"Down to Joy" de Belfast

"No Time to Die" de Sin tiempo para morir (en NSNow)

"Somehow You Do" de Four Good Days

lista El resto de las categorías de los Premios Oscar 2022

Mejor diseño de vestuario

Cruella (en Disney+)

Cyrano (tiene estreno anunciado en cines para el 7 de abril)

Duna

El callejón de las almas perdidas

Amor sin barreras

Mejor edición de sonido

Belfast

Duna

Sin tiempo para morir

El poder del perro

Amor sin barreras

Mejor cortometraje animado

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin (Netflix)

The Windshield Wiper

Mejor cortometraje

Ala Kachuu — Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Mejor fotografía

Duna

El callejón de las almas perdidas

El poder del perro

La tragedia de Macbeth

Amor sin barreras

Mejor largometraje documental

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Riding with Fire

Mejor documental corto

Audible (Netflix)

Lead Me Home (Netflix)

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir (Netflix)

When We Were Bullies

Mejor montaje

No miren arriba

Duna

Rey Richard

El poder del perro

tick, tick... BOOM!

Mejor maquillaje y peluquería

Un príncipe en Nueva York 2 (en Amazon Prime Video)

Cruella

Duna

Los ojos de Tammy Faye

La casa Gucci (en cines)

Mejor diseño de producción

Duna

El callejón de las almas perdidas

El poder del perro

La tragedia de Macbeth

Amor sin barreras

Mejores efectos visuales

Duna

Free Guy

Sin tiempo para morir

Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos (Disney+)

Spider-Man: sin camino a casa (en cines)