Murió el cineasta Adolfo Aristarain, director de "Un lugar en el mundo" y "Lugares comunes"; tenía 82 años

El cineasta argentino Adolfo Aristarain murió este domingo en Buenos Aires a los 82 años, según informó la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Muy ligado a España, donde vivió durante siete años y rodó algunas de sus películas, Aristarain recibió dos Premios Goya y la Medalla de Oro de la Academia de Cine. El autor de Un lugar en el mundo (Goya a Mejor Película Iberoamericana) o Lugares comunes (Goya a Mejor Guion Adaptado) recibió la Medalla de Oro de la Academia de Cine correspondiente a 2024.

"Despedimos a Adolfo Aristarain, director, guionista y referente de un cine de fuerte impronta autoral, mirada crítica y proyección internacional. Acompañamos a su familia, amistades y a toda la comunidad cinematográfica en este momento de dolor", señaló la Asociación Argentina de Actores en redes.

A lo largo de su carrera, Aristarain en la dirección al cineasta Mario Camus, y también a cineastas como Vicente Aranda, Sergio Leone, Lewis Gilbert, Gordon Flemyng o Sergio Renán. Trabajó con actores y actrices como Federico Luppi, José Sacristán, Mercedes Sampietro, Eusebio Poncela, Aitana Sánchez-Gijón, Cecilia Roth, Juan Diego Botto y Susú Pecoraro.

El autor de Tiempo de revancha, Un lugar en el mundo, La ley de la frontera, Martín (Hache), Lugares comunes y Roma —su última producción— fue el primer director argentino que recibió la Medalla de Oro de la Academia de Cine.

En una entrevista con El País de España, realizada en 2024, el director hablaba de por qué llevaba tantos años sin filmar. “A partir de 2010 paré y más tarde desarrollé la idea de hacer una historia de Piazzolla. Pero en 2019 me operaron del corazón y recién hace un mes terminé la recuperación. Me operaron durante 11 horas. Yo pedí los videos porque quería saber qué había pasado durante todo ese tiempo, pero no me los quisieron mostrar", dijo.

Despedimos a Adolfo Aristarain, director, guionista y referente de un cine de fuerte impronta autoral, mirada crítica y proyección internacional. Acompañamos a su familia, amistades y a toda la comunidad cinematográfica en este momento de dolor. pic.twitter.com/0oxS1Y4H1b — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) April 26, 2026

"Cuando tenía que arrancar con la recuperación empezó la pandemia. Todo esto me demoró bastante. Ya había pedido los derechos del libro que escribió la hija de Piazzolla, Diana. Negocié con los hijos de Diana, que son un encanto. Fui sondeando dónde conseguir el dinero, lo que no calculé era que la película era demasiado cara".

En 2013, con motivo de una retrospectiva de su obra en el Bafici, fue entrevistado por La Nación y analizó su intención artística. “Mis películas tenían un objetivo claro, que era muy visible en La parte del león o en Tiempo de revancha: atacar al capitalismo, que es un sistema que considero salvaje", dijo.

"Hoy pienso lo mismo, este sistema nos destruye sin la más mínima piedad y hay que cambiarlo, no queda otra. Hay pequeñas modificaciones que fuimos viendo para mejor en América Latina, muy prometedoras, pero el sistema te sigue apretando”.

La obra de Adolfo Aristarain también tuvo un capítulo polémico vinculado a Uruguay. En 1993, Un lugar en el mundo fue presentada por Uruguay al Oscar como Mejor Película Extranjera y llegó a ser finalista, pero fue descalificada días más tarde. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas determinó que no cumplía con los requisitos de nacionalidad: se trataba, en esencia, de una producción argentina.

La maniobra generó un fuerte debate público, tensiones con la prensa local y repercusiones políticas. El episodio quedó como uno de los más controvertidos en la historia de las postulaciones latinoamericanas al Oscar. “El problema es que no se trata de una verdadera coproducción”, explicó Fay Kanin, integrante del comité de películas en idioma extranjero de la Academia.

“Si en el equipo creativo hubiera habido un número significativo de uruguayos junto a los realizadores argentinos, no hubiéramos tenido ese problema. Pero los únicos uruguayos son la diseñadora de vestuario —que también colaboró en el argumento— y un actor secundario. Todo lo demás en la película es argentino”, concluyó.

Con información de EFE y La Nación