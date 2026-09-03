Estrenos de cine del 3 de setiembre: una película de terror con buenas reseñas y una clásica comedia romántica

Además de la orwelliana Rebelión en la granja, hay más estrenos en una oferta modesta para renovar la cartelera. Se nota que se terminó la temporada de verano en el norte y se entró en el receso hacia la temporada de premios.

Uno de los estrenos, Insaciable, un body horror (eso es terror corporal) sobre una estudiante de Medicina (Midori Francis) que prueba cenizas humanas como forma de combatir su trastorno alimenticio y eso despierta un fantasma acosador. Estaba visto.

“La directora australiana Natalie Erika James demuestra el poder del cine como vehículo de crítica cultural en esta producción inquietantemente fascinante”, escribió The Guardian en su crítica de la película a la que dio cuatro estrellas sobre cinco. Otros han coincidido con ese juicio.

Se estrena también Solo por una noche, una comedia romántica dirigida por Will Gluck y protagonizada por Monica Barbaro (Top Gun Maverick) y Callum Turner (o sea, el esposo de Dua Lipa).

“Owen, recién abandonado por su pareja, y Allie, una romántica esperanzada, podrían ser los únicos solteros en la ciudad que buscan algo más que un encuentro casual”, dice la sinopsis promocional. “Ambos sienten una chispa cuando se conocen, pero una serie de tropiezos y aventuras complican su noche, manteniéndolos separados”. O sea la fórmula típica de cualquier comedia de su clase.

Finalmente en Cinemateca Uruguaya se estrena LS83, un documental de Herman Szwarcbart que combina los archivos inéditos del Canal 9 argentino (de ahí el título) de la dictadura argentina con los recuerdos sobre la época del escritor Martín Kohan.