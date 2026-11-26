El estreno más importante de la semana es Puedes verlo todo, el documental de Nathan Fielder y Lance Oppenheim que es el sabor del mes. Eso incluye menciones entre los favoritos para el Oscar y un récord de taquilla.

La película sigue los últimos días en libertad de Elizabeth Holmes, acusada de estafa a través de su empresa de análisis clínicos de Silicon Valley. Como es costumbre en Fielder (en series como El ensayo) el documental combina realidad y ficción y crea su propio universo.

Un poco más liviana es, sin duda, La nueva Focker, el rescate (de antemano innecesario) de la franquicia de El padre de la novia aquella con Robert De Niro como el suegro más peligroso del mundo para penuria de Henry Focker (Ben Stiller). Al elenco se suma esta vez Ariana Grande como la novia del hijo del más chico de los Focker, lo que activa la rivalidad entre yerno y suegro.

También se estrena La mujer del río, un drama sobre violencia doméstica con César Troncoso. Dirigida por Néstor Mazzini tiene al uruguayo como un hombre que salió de prisión y no se toma a bien que la madre de su hija intente recomponer su vida. Con premios en el BAFICI, cierra una trilogía sobre el devenir de una pareja.

Y la ganadora de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, Un fantasma a su servicio del tailandés Ratchapoom Boonbunchachoke. “Después que Nat muere por la contaminación de la fábrica familiar, March queda devastado hasta que descubre que su esposa ha regresado reencarnada en una aspiradora” (sí, eso).

Cinemateca Uruguaya estrena la comedia dramática Estamos no ar, la ópera prima del portugués Diogo Costa Amarante.