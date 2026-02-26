Estrenos de cine del 26 de febrero: una brasileña, una animada y dos de Netflix en pantalla grande

El estreno más importante es El agente secreto, la película sobre la que Kleber Mendonca Filho y Wagner Moura que tiene cuatro nominaciones incluyendo la categoría principal y la de mejor película internacional.

Moura también está nominado. Interpreta a un hombre que llega a Recife huyendo de la dictadura militar, solo para encontrarse tan amenazado como antes.

Otra nominada al Oscar es la francesa y animada Amélie y Los Secretos de la Lluvia. Basada en la novela Metafísica de los tubos de Amélie Nothomb, la película “sigue a la pequeña Amélie, una niña de tres años nacida en Japón cuya familia es oriunda de Bélgica”, dice la sinopsis oficial.” En su mundo cotidiano lleno de descubrimientos, la relación con Nishio-san, su niñera japonesa, se convierte en el centro emocional del relato”. Es la ópera prima de Maïlys Vallade y Liane-Cho Han y se presentó en Cannes.

Y se estrenan en pantalla grande dos de las principales competidoras que hasta ahora solo se habían visto en Netflix: Frankenstein de Guillermo del Toro y Sueños de trenes de Clint Bentley, que tienen nueve y cuatro nominaciones respectivamente. Es una buena oportunidad de verlas en su máximo esplendor.

También pensada para pantalla grande es EPiC, un concierto de Elvis Presley reconstruido por Baz Luhrmann, quien ya había dedicado su última película, precisamente Elvis, a la estrella de la música. Ahora rescata un montón de material desconocido hasta ahora para un documental que, como siempre en el director, es de una notoria espectacularidad.

También se estrena Scream 7, el nuevo capítulo de una saga terrorífica nacida hace exacatamente 30 años. Dirige el guionista original, Kevin Williamson, y toma el mismo formato y algunas de las mismas caras (incluyendo las Courteney Cox y Neve Campbell) que han estado desde el comienzo.

Finalmente, si extrañaba a Guillermo Francella en el cine, ahora lo tiene en una película española: Playa de lobos. El argentino hace de Klaus, un turista que se va a poner particularmente peligroso para Manu (Dani Rovira), el que atiende el chiringuito de la playa.