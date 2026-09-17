Estrenos de cine del 17 de setiembre: actriz que dirige, una de terror uruguaya, un drama danés y Jason Statham

Varios estrenos y algunos de interés en la cartelera de cine local.

Por ejemplo, Resident Evil: Noche Cero, el renacer de una marca nacida de un videojuego y que va de zombis. El principal interés es que la dirige Zach Cregger, que causó sensación con La hora de la desaparición.

“Bryan, un mensajero médico que, sin saberlo, se ve envuelto en una carrera por la supervivencia llena de acción y sin tregua cuando una noche fatídica y espantosa se convierte en un caos a su alrededor”, dice la sinopsis oficial.

Cinemateca Uruguaya estrena La cronología del agua, la primera película como directora de la actriz Kristen Stewart. Adapta un libro autobiográfico de Lidia Yuknavitch, al que convierte en “un ejercicio de lenguaje cinematográfico rupturista y con un certero sentido narrativo”, de acuerdo al boletín de Cinemateca. Es la historia de vida de una mujer interpretada por Imogen Poots.

También llega La venganza, de Gustav Möller, que sigue a Eva, una funcionaria carcelaria que trabaja en el pabellón más brutal de la prisión, donde uno de los encarcelados ha tenido un papel importante en su vida. Es “un inquietante thriller psicológico, en el que el sentido de la justicia de Eva pone en juego tanto su moralidad como su futuro”, se dice.

Hay, además, una de Jason Statham, o sea, de peleas y acción. Esta vez se llama Código: venganza, un título tan genérico como se presume es la película.

Eso ya queda claro en la premisa: tras presenciar el asesinato de su jefe multimillonario y ser incriminado por el crimen, Cole Reed aborda un barco de carga en una misión en solitario para vengar su muerte… solo para descubrir una conspiración internacional.

Y se estrena una de terror uruguaya: ¿Qué pasó con Nath_666? de Jorge Pérez Rivero. se trata de un found footage sobre una joven influencer desaparecido durante un ritual satánico.

Y dos animaciones: One Piece: La película y La isla olvidada.