Estrenos de cine del 14 de mayo de 2026: una fronteriza, una de terror salida de YouTube y un dibujito ruso

Además de Nico —la película salteña de la que se habla acá arriba y que en Montevideo se exhibe en Movie Montevideo Shopping y en Sala B— hay otros estrenos en la cartelera de cine.

El menos rutinario es El príncipe de Nanawa, una coproducción argentino, paraguaya, colombiana y alemana dirigida por por la correntina Clarisa Navas.

La película, como en Boyhood sigue durante 10 años a un niño que vive con sus padres en la ciudad de Nanawa en Paraguay, que limita con la ciudad de Clorinda en Argentina. La historia mostrará sus conflictos de identidad, una juventud conflictiva, la muerte de su padre y otros acontecimientos vitales.

Llega con premios en festivales (incluyendo el de mejor documental en La Habana) y con elogios críticos.

Más de lo mismo parecería ser Obsesión, la película de terror de la semana. Va, según la sinopsis oficial, sobre “un siniestro hechizo se desencadena tras el deseo romántico y desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida, Niki, que se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear”. Ha recibido críticas entusiastas de especialistas no necesariamente cercanos al género.

Dirige Curry Baker, quien viene de YouTube y los papeles principales son para los ignotos Inde Navarrete y Michael Johnston.

Y la animación de la semana es Pequeños monstruos que viene de Rusia.

“Finnik pierde la invisibilidad, y ahora el mundo de los brownies está amenazado”, se resume oficialmente la trama. “Junto con su amiga Kristina, va en busca de un mago que le ayude a recuperar la invisibilidad”.