El ciclo Mestre Mateo dedicado al cine gallego en Life Alfabeta: programación, fechas y cómo comprar entradas

Life Cultural Alfabeta será anfitrión del ciclo Mestre Mateo, dedicado al cine gallego, que comienza hoy a las 18.00.

Durante las próximas ocho semanas, todos los miércoles se proyectarán diferentes películas y documentales galardonados en los Premios Mestre Mateo, el máximo reconocimiento de la Academia Gallega del Audiovisual.

En la primera fecha se exhibirá As liñas descontinuas, una película de 2025 dirigida por Anxos Fazáns. La trama sigue a Bea, una mujer de 50 años y a Denís, un hombretrans de 28 años. Ambos tendrán que afrontar distintos problemas estructurales como la incertidumbre laboral y la inseguridad.

Las entradas para esta y todas las funciones del ciclo están a la venta en la página web de Life Cinemas a 200 pesos.

Uno de los largometrajes destacados del festival es Sirât, dirigida por Óliver Laxe. Fue nominada a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido en los últimos Oscar. También fue galardonada con el Premio del Jurado en el Festival de Cannes. La función de Sirât será el miércoles 5 de agosto.

Para los interesados en el documental, el 29 de julio se exhibirá Ao Son da Nova Regueifa, que toma como punto de partida la Regueifa, un pan tradicional, para abordar la continuidad de las tradiciones y también el talento y creatividad de los regueifeiras y regueifeiros.

San Simón, la película que va el 5 de setiembre, se sitúa en 1936 para tratar los campos de concentración del franquismo y cuestiona el tratamiento del pasado reciente en España.

Todas las narrativas, sean ficción o documental, abordan en mayor o menor medida la tradición cinematográfica gallega, muchas veces tratando historias o costumbres de la región española.