Detour vuelve con más de 300 obras y un foco en Daniel Hendler: todo lo que tendrá el Festival de Cine Nuevo

El cine emergente uruguayo tiene una cita anual en el Festival de Cine Nuevo, más conocido como Detour. Desde 2013, el encuentro exhibió casi 600 obras nacionales y convirtió en un espacio para descubrir realizadores, acercar sus trabajos al público y reunir a distintos actores del sector audiovisual.

Su próxima edición se celebrará del 9 al 18 de octubre en distintas salas de Montevideo, entre ellas Cinemateca, Movie, la Sala B del Auditorio Nelly Goitiño y la Escuela de Cine del Uruguay. Además de las competencias, habrá preestrenos, un foco dedicado a Daniel Hendler, funciones especiales y música en vivo.

Este año, el festival recibió 719 obras nacionales e internacionales y seleccionó más de 300 para su programación. La propuesta abarca cortometrajes, mediometrajes y largometrajes, pero también videoclips, pilotos de series, fashion films, producciones estudiantiles y obras de realidad virtual.

La selección de mediometrajes y largometrajes incluye Agua invadida, documental de Carolina Sosa,, que aborda la pesca ilegal en Uruguay; Montevideo inolvidable, de Alfredo Ghierra, centrado en el patrimonio arquitectónico, y Una luz afuera, de José Luis Elizalde. atravesada por el machismo y la violencia de género.

Completan esa sección Crisis, Tal vez nos volvamos a encontrar, La mitad de mi familia, Chacra, La fábula de la tortuga y la flor y Nico. La competencia de cortometrajes reunirá 15 obras; la de videoclips, 12, y la de fashion films, nueve. A estas se suman las categorías dedicadas a nuevos talentos y proyectos estudiantiles.

El jurado de mediometrajes y largometrajes estará integrado por Leticia Jorge, Manuel Facal y Mariela Besuievsky.

Jorge Temponi, Josep Prim Armengol y Valentina Lambach evaluarán los cortometrajes, mientras que Daisbell Díaz, Eugenia Mosca y Federico González lo harán lo mismo con videoclips y fashion films.

Fuera de concurso, los preestrenos serán otro de los atractivos. El amor duerme en la calle, de Guzmán García, se presentará el 12 de octubre en Sala Camacuá, y Cuatro cuentos cortos, de Adrián Biniez, tendrá su función el 16 en Sala Zitarrosa.

Uno de los ejes de esta edición será Foco: Daniel Hendler, un recorrido por el trabajo del artista como actor, guionista, director y productor. Distribuida en tres funciones especiales, la selección reunirá los cortometrajes 31 de diciembre y 6 de enero, los largometrajes Norberto apenas llega tarde y Un cabo suelto, y la serie La diversión.

Pilar Gamboa y Sergio Prina en "Un cabo suelto", lo último de Hendler como director.

El foco cerrará en la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD) con “El accidente creativo”, una charla abierta que permitirá ampliar ese recorrido por las distintas facetas de su trabajo.

También habrá lugar para los festejos. La sección Cumpleañito celebrará los 20 años de El noctámbulo, la película de Gabriel Díaz, con una función especial y torta.

La película Detour (1945) se proyectará el 11 de octubre a las 20.00 en Cinemateca. La misma sala recibirá el 16, una función de Bolivia (2001), de Israel Adrián Caetano.

La programación también permitirá reencontrarse con trabajos de dos integrantes del jurado. El 15 de octubre, a las 19.00, Cinemateca exhibirá Tanta agua, dirigida por Leticia Jorge y Ana Guevara. Más tarde, a las 23.30, Sala Camacuá ofrecerá Achuras 2, de Manuel Facal.

La animación tendrá su espacio en Plaza España, donde se proyectarán Anina y Los carpinchos, ambas de Alfredo Soderguit. Así, el festival extenderá parte de su programación más allá de las salas de cine.

Junto con las proyecciones, volverá Montevideo Cine Lab, una iniciativa que acompaña el desarrollo de nuevos proyectos audiovisuales. Esa instancia forma parte de las actividades con las que Detour busca impulsar la creación y propiciar encuentros entre quienes trabajan en el sector.

La música también se sumará a la programación: el 15 de octubre, Excelentes Nadadores tocará en vivo en Cinemateca, con visuales de Isabel Cabezudo.