"Cómo perder a un hombre en 10 días" tendrá una secuela y podría reunir a Kate Hudson y Matthew McConaughey

Tras más de 20 años del estreno de Cómo perder a un hombre en 10 días, la comedia romántica protagonizada por Matthew McConaughey y Kate Hudson, Paramount comenzó a desarrollar una secuela.

La revista Variety informó que Hudson producirá el proyecto junto a Stacey Sher, reconocida por estar detrás de títulos como Pulp Fiction, Erin Brockovich y Django Unchained. La intención del estudio es que tanto Hudson como McConaughey retomen sus roles, aunque sus regresos todavía no fueron confirmados oficialmente y dependerán del enfoque que tome el nuevo guion. El proyecto aún no tiene guionista ni director.

Estrenada en 2003 y dirigida por Donald Petrie, Cómo perder a un hombre en 10 días sigue a Andie Anderson, una periodista que intenta demostrar que puede lograr que un hombre la abandone en apenas diez días como parte de una investigación sobre las citas modernas. Su elegido es Benjamin Barry, un ejecutivo publicitario que, al mismo tiempo, apuesta con su jefe a que puede hacer que cualquier mujer se enamore de él.

La película se convirtió en uno de los títulos más recordados de la comedia romántica de los 2000 y recaudó casi US$ 180 millones en todo el mundo, frente a un presupuesto de US$ 50 millones. También dejó escenas y elementos que trascendieron la pantalla, como el recordado vestido amarillo que Hudson usó durante el baile de gala.

La secuela se suma a la tendencia nostálgica que atraviesa Hollywood y que ha llevado al regreso de películas y franquicias populares de finales de los años 90 y comienzos de los 2000. Entre los títulos que Variety menciona en esta ola están El diablo viste a la moda 2, Scary Movie y Toy Story 5.

Para McConaughey, además, el proyecto podría marcar un regreso a las comedias románticas, género del que se alejó en la década de 2010 para asumir papeles más dramáticos. Luego protagonizó películas como Interstellar y Dallas Buyers Club, trabajo por el que ganó el Oscar a Mejor Actor en 2014