Ciclo de cine gratuito proyectará cuatro documentales sobre la historia de la celeste: fechas y ciudades

La gira “Uruguayos campeones”, organizada por Efecto Cine y la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU), proyectará cuatro documentales uruguayos —La primera estrella, Sangre de campeones, Mundialito y Maracaná— en cinco departamentos.

Hasta julio, se presentarán 20 funciones con entrada libre y gratuita. El objetivo, según destaca Efecto Cine en un comunicado de prensa, es “revivir” las historias que “forjaron la leyenda de la celeste”. El ciclo se realiza en el marco del Mundial que se celebrará desde este jueves entre Canadá, Estados Unidos y México.

El proyecto comenzó la semana pasada en Pan de Azúcar y continuará este viernes y domingo en el Chuy. Más adelante, habrá exhibiciones en Santa Lucía, Paso de los Toro y José Pedro Varela.

La grilla incluye La primera estrella, que se estrena en cines este jueves. Repasa la historia de los Juegos Olímpicos de 1924, en los que la selección uruguaya ganó su primer campeonato.

Cuenta con la participación especial de César Troncoso, e incluye testimonios de Gerardo Caetano, Juan Carlos Scelza, Alfredo Etchandy y Facundo Ponce De León. A su vez, presenta material de archivo inédito que fue descubierto recientemente.

También se podrá ver Sangre de campeones, estrenada en 2018, que extiende el relato a las Olimpíadas de 1928 y el primer Mundial, celebrado en Montevideo en 1930.

A su vez, se podrá ver Maracaná (2014), que narra la historia del Maracanazo de 1950. La lista se completa con Mundialito (2007), sobre el campeonato celebrado en Uruguay en 1980 . Ambos documentales fueron codirgidos por Bednarik y Andrés Varela.

Fechas y lugares de "Uruguayos campeones":