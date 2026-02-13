Animación que reúne figuras de Latinoamérica, la produce un jugador de la NBA y tiene mensaje de superación

Producida por el jugador de la NBA Stephen Curry y creada por Sony Animations (mismos responsables de la exitosa K-Pop Demon Hunters y la oscarizada Spider-Man: un nuevo universo), llegó ayer los cines la animación, Goat: la cabra que cambió el juego.

La película se ambienta en un mundo habitado exclusivamente por animales y se centra en Will, una pequeña cabra que busca ser el mejor en el roarball, un deporte que combina elementos de básquet, fútbol y rugby, por lo que ser bajito no es de mucha ayuda.

Eso se debe a que tiene que competir, no contra Pau Gasol o Shaquille O´Neal, sino contra una jirafa o una avestruz.

Cuando Will es convocado a un equipo profesional, su llegada genera resistencias. Sus compañeros, todos altos y musculosos, desconfían de sus habilidades, sus rivales lo subestiman, e incluso su entorno lo considera una anomalía dentro del sistema.

Claro que Will no estará solo en su cruzada ya que una variedad de personajes lo ayudarán a entender cómo funciona realmente el deporte, así como a exponer sus contradicciones.

Dentro de esa fauna de personajes se encuentra Pedro, una mulita cuya voz en la versión para Latinoamérica pertenece al uruguayo Rafa Cotelo. Además del conductor de Sonríe, te estamos grabando y La mesa de los galanes, el doblaje latino de Goat reúne a artistas de todo el continente como el argentino Carlos Portaluppi; la colombiana Fanny Lu; y la boliviana Anahí Zambrano. El mexicano Emmanuel Bernal da voz a la cabra protagonista que sueña con ser jugador de rugibol.

“He batallado bastante en mi carrera para estar hoy aquí. Se dice sencillo estar más de 20 años en algún medio o trabajo, pero todo eso lleva muchísima preparación y errores (…) Me reflejo bastante con Will, es una fuente de inspiración y espero que a bastantes personas les llegue el mensaje”, dijo Bernal. durante el estreno, a la agencia Efe.

Con Fanny Lu

En charla vía Zoom con El País, la actriz y cantante Fanny Lu, quien interpreta a Luisa, la madre de Will, comentó que como madre se siente identificada con su personaje. “Acompañar a su hijo es su rol más importante”, dijo.

“Me acuerdo cuando dije que quería ser cantante, mi madre me súper acompañaba, pero mi padre, cero. Entonces tuve esa dualidad, esos dos mensajes en mi cabeza mientras crecía. Afortunadamente le hice caso a los dos porque soy ingeniera industrial, y también artista. Digamos que le hice caso a las dos inquietudes de mis padres”.

Tiene una conocida carrera como cantante, actriz y también jurado de realities como Pequeños gigantes, La Voz Colombia y La Voz Kids, y prestar su voz para una animación no es algo nuevo para la artista ganadora del Grammy y del Latin Grammy. Fue Donna en El Grinch de 2018, e interpretó “Algo quiero”, la canción final de Enredados de Disney, y este año se cumple el 20° aniversario de Open Season: Amigos salvajes, la primera animación a la que prestó su voz.

En todos esos personajes animados, y sin que ella lo hubiese notado, ha habido un denominador común: siempre interpretó a una madre.

“Son películas que también acompañan a los padres en el proceso de crianza, acompañan a los niños a reafirmar mensajes que seguramente han oído muchas veces de sus padres, y me ayudan a mí como mujer a ser cómplice de las madres y a seguir tocando el corazón de los niños con mensajes poderosos. Entonces me siento muy privilegiada por esos roles”, dice.

La artista también agrega que su vida cambió hace 26 años cuando se convirtió en madre.

“Es el rol más importante de mi vida”, dice. Ha sido para mí transformador el primer momento en que recibí a mi bebé y saberme responsable de esa vida y saberme responsable de lo que digo y hago. Y estas películas han sido una oportunidad para conectarme con los niños que han sido uno de mis públicos más fuertes”, dice Fanny Lu.

La película también cuenta con voces conocidas, aunque Fanny Lu dice que no pudo conocer a ninguno, ya que todos grabaron sus diálogos por separado. “Es imponente la cantidad de personas involucradas. Personalidades de diferentes lugares de América Latina, de donde me siento orgullosa. También me siento orgullosa de todo lo que ha pasado ahorita con Bad Bunny, con su presencia en el show intermedio del Super Tazón. Ha sido una muestra de que no importa de dónde vengas o cómo eres, puedes llegar hasta donde te lo propongas. Y eso es lo que habla esta película”, dice.

Imagen de la película "Goat: la cabra que cambió el juego". Foto: Difusión.

—¿Cuál entiendes que es el mensaje de la película?

—Ser diferente es tu mayor virtud, pero creer en ti es lo más importante. Y el mensaje más importante de esta película hermosa es: hay que soñar, hay que creer en uno. Eso es muy bonito, hay repetirlo a los niños tanto como uno pueda hacerlo.

—El año pasado lanzaste un disco luego de varios años. ¿Cómo fue volver al ruedo y por qué demoró tanto en salir a la luz?

—Había estado haciendo sencillos porque que en una industria que se volvió de sencillos. Siempre te decían que el álbum no, y yo todos los años decía: este año sacó el álbum. Y mis 20 años de carrera hay que celebrarlo con uno, porque un disco te permite contar una historia. Y la verdad que nunca logré enamorarme de los sencillos, y es casi como psicológico hacer un álbum. Es permitirte sacar de tu pecho lo que sientes, lo que piensas, el momento de tu vida. Este álbum (Una vida bien vivida) es una invitación a amarte muchísimo, porque el amor propio es la base de tu éxito, felicidad y progreso. Y lo relaciono mucho con la película, porque más lindo de esta animación es eso, es una invitación a creer en ti muy a pesar de que otros piensen que no tienen las características necesarias para triunfar. Es demostrarte que amarte mucho tiene recompensas que creer en ti, formarte y tener pasión te saca adelante, y sobre todo que ser diferente puede ser tu mayor virtud.