Canal 4 y Canal 12 adelantan sus informativos por el partido de Uruguay: así queda la grilla de hoy

Canal 4 y Canal 12 modificarán hoy la grilla de programación debido al encuentro que la selección uruguaya disputará frente a Cabo Verde por el Mundial 2026.

El partido, que comenzará a las 19.00, llevó a ambas emisoras a adelantar la emisión central de sus informativos. Tanto Telenoche (Canal 4) como Telemundo (Canal 12) saldrán al aire a las 17.00, dos horas antes de su horario habitual. Canal 10 no modificó su programación, por lo que Subrayado Domingo se emitirá a las 19.00.

La decisión busca evitar la superposición con el partido de la Celeste y permitir a los espectadores seguir tanto la información de la jornada como la cobertura previa al compromiso mundialista.

El encuentro corresponde a la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. Uruguay llega tras empatar 1-1 con Arabia Saudita en su debut, mientras que Cabo Verde igualó sin goles frente a España. Los cuatro equipos de la serie llegan a esta instancia con un punto, por lo que una victoria podría representar un paso importante hacia la clasificación a la siguiente ronda.

Además del adelanto de los informativos, Canal 12 emitirá una edición especial de Polideportivo desde las 15.00, centrada en la previa del encuentro. En Canal 10, en tanto, la cobertura deportiva convivirá con cambios en la programación de entretenimiento: tras Subrayado no se emitirá La previa de Gran Hermano, el espacio conducido por Agustín Gil y Eliana Dide, debido a que la primera parte de la gala de eliminación del reality argentino, conducido por Santiago del Moro, comenzará a las 21.15.

Los partidos de la Celeste suelen concentrar gran parte de la audiencia nacional, lo que lleva a los canales a reorganizar sus contenidos para evitar competir con el evento deportivo.

La tercera y última fecha del Grupo H se disputará el jueves 26 de junio. Uruguay enfrentará a España, mientras que Cabo Verde se medirá con Arabia Saudita. Como ocurre habitualmente en la definición de la fase de grupos, ambos encuentros se jugarán en simultáneo.