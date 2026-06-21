Garra Celeste: el banderazo previo al partido de Uruguay ante Cabo Verde se llenó de compatriotas en Miami
La hinchada uruguaya nunca defrauda. Antes del segundo partido de la selección en el Mundial 2026 cientos de uruguayos se juntaron para comer un asado, cantar y descargar la ansiedad.
Un clásico ya de la previa de los partidos uruguayos en el Mundial 2026. Los hinchas celestes se juntan para conocerse, comer un asado, tocar tambores, picar algo y celebrar a la selección. Son cientos de uruguayos, algunos viven en Estados Unidos, otros llegan para los partidos. Banderas, remeras, candombe, cánticos y mucha ilusión en la previa de los partidos. En Miami, esperan con optimismo el segundo partido de Uruguay este domingo ante Cabo Verde. Hay esperanza y mucha garra charrúa. Mirá el video.
¿Encontraste un error?